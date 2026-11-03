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کد خبر: 100000449 4437 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

خلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0

تیم‌های فوتبال استقلال و الشمال در هفته چهارم فصل 2026/27 لیگ نخبگان آسیا به رقابت پرداختند و در نهایت استقلال یک بر صفر به برتری رسید. خلاصه این بازی را می‌بینید و می‌شنوید.

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برچسب‌ها:فوتبالاستقلالسوتویدیوخلاصه بازیالشمال قطرلیگ نخبگان آسیا

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