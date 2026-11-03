خلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0

سوت

تیم‌های فوتبال استقلال و الشمال در هفته چهارم فصل 2026/27 لیگ نخبگان آسیا به رقابت پرداختند و در نهایت استقلال یک بر صفر به برتری رسید. خلاصه این بازی را می‌بینید و می‌شنوید.