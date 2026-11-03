خلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4437 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 100000449 | 4437 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۱:۲۸ | 3 November 2026 سوتخلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0 تیمهای فوتبال استقلال و الشمال در هفته چهارم فصل 2026/27 لیگ نخبگان آسیا به رقابت پرداختند و در نهایت استقلال یک بر صفر به برتری رسید. خلاصه این بازی را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000449/ گزارش خطا پسندها: 2 اشتراک گذاری برچسبها:فوتبالاستقلالسوتویدیوخلاصه بازیالشمال قطرلیگ نخبگان آسیا مطالب مرتبطخلاصه بازی شباب الاهلی 2 - استقلال 0تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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