سوت

یک فوتبالیست ۱۸ ساله پس از آسیب‌دیدگی سر در جریان مسابقه‌ای در آرژانتین، جان باخت. «آبل نونیز»، بازیکن تیم «کلوب ازیزا» (Club Ezeiza)، در حین مسابقه دچار آسیب‌دیدگی سر شد و در زمین بازی از هوش رفت. پزشکان تشخیص دادند که او دچار شکستگی جمجمه و خونریزی داخلی شده است. با وجود انجام عمل جراحی اورژانسی، تلاش‌ها برای نجات نونیز بی‌نتیجه ماند و او سه روز پس از این حادثه درگذشت.