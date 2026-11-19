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سوت
لحظه مرگ یک فوتبالیست وسط زمین
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یک فوتبالیست ۱۸ ساله پس از آسیبدیدگی سر در جریان مسابقهای در آرژانتین، جان باخت. «آبل نونیز»، بازیکن تیم «کلوب ازیزا» (Club Ezeiza)، در حین مسابقه دچار آسیبدیدگی سر شد و در زمین بازی از هوش رفت. پزشکان تشخیص دادند که او دچار شکستگی جمجمه و خونریزی داخلی شده است. با وجود انجام عمل جراحی اورژانسی، تلاشها برای نجات نونیز بینتیجه ماند و او سه روز پس از این حادثه درگذشت.
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