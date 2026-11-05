تصاویر مسابقه فوتبال با 51 اخراجی؛ در گینس ثبت شد

سوت

در جریان درگیری وحشتناک بین تیم‌های زیر ۲۰ سال اوبرلندیا و ماموره، ۴۳ بازیکن و ۸ عضو کادر فنی اخراج شدند. این آشوب در دقایق پایانی بازی، پس از به ثمر رسیدن گل سوم ماموره، آغاز شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی در نزدیکی نیمکت به جان هم افتادند که داور مسابقه را متوقف کند بر اساس گزارش داور، حتی ۶ توپ جمع کن نیز در این درگیری دخیل بودند، و حتی دو طرف صندلی‌و برانکارد به سمت هم پرتاب کردند. این ۵۱ اخراج، رکورد قبلی گینس را که مربوط به ۳۶ اخراج در سال ۲۰۱۱ بود، شکست.