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کد خبر: 4200056 402 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

تصاویر مسابقه فوتبال با 51 اخراجی؛ در گینس ثبت شد

در جریان درگیری وحشتناک بین تیم‌های زیر ۲۰ سال اوبرلندیا و ماموره، ۴۳ بازیکن و ۸ عضو کادر فنی اخراج شدند. این آشوب در دقایق پایانی بازی، پس از به ثمر رسیدن گل سوم ماموره، آغاز شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی در نزدیکی نیمکت به جان هم افتادند که داور مسابقه را متوقف کند بر اساس گزارش داور، حتی ۶ توپ جمع کن نیز در این درگیری دخیل بودند، و حتی دو طرف صندلی‌و برانکارد به سمت هم پرتاب کردند. این ۵۱ اخراج، رکورد قبلی گینس را که مربوط به ۳۶ اخراج در سال ۲۰۱۱ بود، شکست.

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برچسب‌ها:فوتبالرکوردگینسسوتویدیواخراجی

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