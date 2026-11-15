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سوت
خلاصه بازی اسپانیا ۲ - انگلیس ۳
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تیمهای فوتبال اسپانیا و انگلیس در (A) هفته ۶ لیگملتهای اروپا به مصاف هم رفتند و در انتها این انگلیس بود که 3 بر 2 اسپانیا را شکست داد. خلاصه این بازی را میبینید.
سوت
تیمهای فوتبال اسپانیا و انگلیس در (A) هفته ۶ لیگملتهای اروپا به مصاف هم رفتند و در انتها این انگلیس بود که 3 بر 2 اسپانیا را شکست داد. خلاصه این بازی را میبینید.
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