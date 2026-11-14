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سوت
لحظه سکته و مرگ فوتبالیست وسط زمین
تعداد بازدید: ۸۵
تعداد بازدید: ۸۵
لحظه ایست قلبی مهاجم تنریف پس از برخورد شدید با دروازهبان حریف را میبینید. خسوس دِ میگل مهاجم این تیم در ۳۰ سالگی به دلیل برخورد با دروازهبان تیم حریف دچار ایست قلبی شد و درگذشت. خسوس اوونو پس از این برخورد 12 جلسه از بازی در مسابقات فوتبال محروم شد.
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