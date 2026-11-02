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آغاز بازی استقلال - الشمال به یاد حمید علیدوستی

با اعلام باشگاه استقلال دیدار این تیم مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا با یک دقیقه سکوت برگزار خواهد شد.

کد خبر: 100000231تاریخ انتشار: 3903 بازدید

حمید علیدوستیبه گزارش تابناک و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، پس از درخواست رسمی باشگاه استقلال از AFC و با پیگیری‌های حامد افضلی مدیر بین‌الملل باشگاه استقلال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان برگزاری بازی فردای استقلال ایران و الشمال قطر، موافقت خود را برای برگزاری این دیدار با یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت مرحوم حمید علیدوستی اعلام کردند و به این ترتیب مصاف فردای نمایندگان ایران و قطر پس از یک دقیقه سکوت آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است که دیدار دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود.

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برچسب ها

استقلالحمید علیدوستیلیگ نخبگان

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