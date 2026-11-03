برد در دقایق آخر استقلال با امضای آسانی



به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در بصره عراق میزبان الشمال قطر بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.



استقلال با این برد، ۹ امتیازی شد و در جدول لیگ نخبگان آسیا در رده سوم ایستاد. الشمال هم با ۵ امتیاز در رده هشتم قرار گرفت.



ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، جلال‌الدین ماشاریپوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده (محمدحسین اسلامی ۷۴)، یاسر آسانی (رستم آشورماتوف ۴+۹۰) و سعید سحرخیزان (محمدرضا آزادی ۷۴).



ترکیب الشمال: باباکار سک، ترمانینی، پابلو ماری، فدریکو بایس، یوسف سابالی، تیاگو سیلوا، بنایسا (احمد سوهیل ۸۴)، محمد علی بن رمضان، وسلی سد (علی ۸۷)، ریاض محرز و بغداد بونجاح.





استقلال یک - صفر الشمال



گلزن: یاسر آسانی (۱+۹۰)



کارت قرمز: یوسف سابالی (۴+۹۰) از الشمال





نیمه نخست



با اعلام باشگاه استقلال علیرضا کوشکی به دلیل احساس درد در هنگام گرم کردن، از ترکیب اصلی استقلال در مصاف با الشمال خارج شد و به جای او اسماعیل قلی زاده به میدان می‌رود.



این بازی با یک دقیقه سکوت به یاد مرحوم حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال ایران آغاز شد. همچنین هواداران استقلال استقبال خوبی از این مصاف کرده‌اند.



حبیب فرعباسی، دروازه‌بان آبی‌پوشان که در این فصل عملکرد خوبی از خود ثبت کرده، در دقیقه ۱۶ شوت بغداد بونجاح را دفع کرد و به کرنر فرستاد تا بازی هم‌چنان بدون گل دنبال شود.



بهترین فرصت گلزنی در دقیقه ۴۵ بازی برای استقلال فراهم شد، جایی که جلال‌الدین ماشاریپوف از گوشه محوطه جریمه اقدام به سانتر کرد اما توپ روی پای صالح حردانی ننشست و ضربه او به بیرون رفت تا این موقعیت از دست برود.





نیمه دوم