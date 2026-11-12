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کد خبر: 4201489

عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی

محفل روضه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی تولیت آستان قدس رضوی، از روز چهارشنبه ۲۰ ابان ۱۴۰۵ به مدت سه روز در مدرسه دو درب حرم امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.

عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
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حرم رضویعکس خبریروضه فاطمیه

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