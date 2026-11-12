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عکس: روضه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
محفل روضه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی تولیت آستان قدس رضوی، از روز چهارشنبه ۲۰ ابان ۱۴۰۵ به مدت سه روز در مدرسه دو درب حرم امام رضا علیهالسلام برگزار میشود.
محفل روضه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی تولیت آستان قدس رضوی، از روز چهارشنبه ۲۰ ابان ۱۴۰۵ به مدت سه روز در مدرسه دو درب حرم امام رضا علیهالسلام برگزار میشود.
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