

به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در بصره عراق میزبان الشمال قطر بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.



سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: از اینکه بازی را بردیم خوشحالم. با احترام به تیم حریف - که به آنها خسته نباشید می‌گویم - فوتبال فوق‌العاده‌ای در نیمه دوم ارائه دادیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم. آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا هواداران را خوشحال کنند. تیم الشمال بازیکنان تکنیکی و تاثیرگذاری داشت. نیمه اول بازی نزدیکی را شاهد بودیم ولی در نیمه دوم نبض بازی در دست ما بود و تیم برتر بازی بودیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم.



سرمربی استقلال افزود: برای من این مهم است که منظم بازی کنیم و شکل خوبی داشته باشیم. شاید بزرگترین بازیکنان دنیا هم در زدن ضربه آخر دچار اشتباه شوند اما این موضوع قابل حل است. باید بتوانیم مقابل هر حریفی موقعیت‌سازی کنیم و موقعیتی به حریف هم ندهیم. گل نشدن توپ هم بخشی از فوتبال است. کسانی که بازی را به خصوص در نیمه دوم دیدند، از بازی شجاعانه استقلال لذت بردند.



سرمربی استقلال همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به هواداران تبریک می‌گویم و به همه بازیکنان درود می‌فرستم. آنها به هر کار اصولی و درستی دست می‌زنند که هواداران را خوشحال کنند و این برای من خیلی مهم است. تیم حریف بازیکن میلیون دلاری داشت اما هیچ مساله‌ای جلوی تلاش بازیکنان استقلال را نمی‌گیرد.



بختیاری‌زاده درباره فرصت سوزی‌های سعید سحرخیزان هم گفت: بزرگ‌ترین بازیکنان دنیا هم موقعیت خراب می‌کنند و این در فوتبال طبیعی است. چیزی که خیلی مهم است، ایجاد موقعیت و موقعیت ندادن به حریف است که بازیکنان ما به خصوص در نیمه دوم بی‌نظیر بودند. ما یک تیم هستیم، همه برای سعید و سعید برای همه. روحیه جمعی خیلی برای ما مهم است.



وی درباره بازی دادن به محمدرضا آزادی و اثرگذاری او نیز عنوان کرد: آزادی را مدتی بازی ندادم تا بیشتر قدر جایگاه خود را بداند. او جوان خوبی است و در آن لحظه به انرژی نیاز داشتیم. تلاش می‌کنیم هر روز بهتر باشیم. حریفان قوی‌ای داریم. سه روز دیگر جلوی یک تیم با انگیزه بازی داریم. همین امشب لذت می‌بریم و از فردا به بازی بعدی فکر می‌کنیم.

