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هشدار محسن رضایی: شگفتانه‌های جدید سپاه در راه است

همزمان با رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه، محسن رضایی از آمادگی نیروی هوافضا برای پاسخ فوری و قاطع به هرگونه تهدید و خلق شگفتانه‌های تازه خبر داد.

کد خبر: 4201477تاریخ انتشار: 1299 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت روز هوافضای و سالگرد شهادت سرلشکر طهرانی مقدم نوشت: امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانۀ فرمانده معظم کل قوا را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، موثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانه‌های جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی از شهر موشکی جدیدنیروی هوافضای سپاه، جلوه‌ای برجسته وافتخارآفرین، ازاین آمادگی است.


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برچسب ها

سپاهمحسن رضاییشهر موشکیهوافضای سپاه

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