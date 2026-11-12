1299بازدید۰
هشدار محسن رضایی: شگفتانههای جدید سپاه در راه است
همزمان با رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه، محسن رضایی از آمادگی نیروی هوافضا برای پاسخ فوری و قاطع به هرگونه تهدید و خلق شگفتانههای تازه خبر داد.
به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت روز هوافضای و سالگرد شهادت سرلشکر طهرانی مقدم نوشت: امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانۀ فرمانده معظم کل قوا را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، موثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانههای جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی از شهر موشکی جدیدنیروی هوافضای سپاه، جلوهای برجسته وافتخارآفرین، ازاین آمادگی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.