به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت روز هوافضای و سالگرد شهادت سرلشکر طهرانی مقدم نوشت: امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانۀ فرمانده معظم کل قوا را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، موثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانه‌های جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی از شهر موشکی جدیدنیروی هوافضای سپاه، جلوه‌ای برجسته وافتخارآفرین، ازاین آمادگی است.



