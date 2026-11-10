سردار عظمایی: ایران از پیشروان صنعت موشکی جهان است

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته هوافضا، با گرامیداشت یاد شهید حسن طهرانی‌مقدم، تأکید کرد که دانش، ایمان و ایثار این شهید، سنگ‌بنای اقتدار امروز ایران در عرصه هوافضا است.



به گزارش تابناک، سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته هوافضا و سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد شهدای این نیرو، از تلاش‌های رزمندگان و متخصصان نیروی هوافضای سپاه قدردانی کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

۲۱ آبان ماه سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید «حسن طهرانی مقدم» پدر موشکی ایران و روز هوافضا سپاه نام گرفته است؛ دانش، ایمان و ایثار بی‌کران ایشان، سنگ‌بنای اقتدار امروز ما در پهنه آسمان‌میهن اسلامی است.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با تثبیت اقتدار ملی، ثمره تلاش‌های بی‌وقفه شهدای این نیرو را به منصه ظهور رساندند و در سخت‌ترین لحظات، مقتدرانه در میدان علم و عمل ایستادگی کردند و امروز که ایران اسلامی با غرور در صف پیشروان فناوری‌های موشکی جهان ایستاده است.

اینجانب فرارسیدن هفته هوافضا را به آحاد کارکنان و متخصصان آن نیرو تبریک عرض نموده و امیدوارم در پناه پروردگار متعال، تحت توجهات ویژه حضرت بقیه الله الأعظم(عج) و با پیروی از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی) در پیشبرد اهداف والای نظام مقدس اسلامی سرافراز و پیروز باشید. ان‌شاءالله…