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عکس: رونمایی سپاه از شهر موشکی جدید
تصاویر رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه منتشر شد .
تصاویر رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه منتشر شد .
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