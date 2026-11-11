عکس: رونمایی سپاه از شهر موشکی جدید

تصاویر رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه منتشر شد .