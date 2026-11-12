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کد خبر: 4201483

عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم

پاپ لئو چهاردهم روز چهارشنبه در آخرین ایستگاه سفر خود به آمریکای جنوبی وارد پرو شد؛ کشوری که او آن را خانه دوم می‌داند و بیش از دو دهه از عمر خود را به‌عنوان کشیش و اسقف مبلغ در آن سپری کرده است.

عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
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برچسب ها

پروعکس بین المللپاپ لئو چهاردهم

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