عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم

پاپ لئو چهاردهم روز چهارشنبه در آخرین ایستگاه سفر خود به آمریکای جنوبی وارد پرو شد؛ کشوری که او آن را خانه دوم می‌داند و بیش از دو دهه از عمر خود را به‌عنوان کشیش و اسقف مبلغ در آن سپری کرده است.