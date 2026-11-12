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عکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
پاپ لئو چهاردهم روز چهارشنبه در آخرین ایستگاه سفر خود به آمریکای جنوبی وارد پرو شد؛ کشوری که او آن را خانه دوم میداند و بیش از دو دهه از عمر خود را بهعنوان کشیش و اسقف مبلغ در آن سپری کرده است.
پاپ لئو چهاردهم روز چهارشنبه در آخرین ایستگاه سفر خود به آمریکای جنوبی وارد پرو شد؛ کشوری که او آن را خانه دوم میداند و بیش از دو دهه از عمر خود را بهعنوان کشیش و اسقف مبلغ در آن سپری کرده است.
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