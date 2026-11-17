مجری باسابقه تلویزیون؛ برای یک مصاحبه انتقادی به کمیته تخلفات اداری صدا و سیما احضار شد، هنرمندان اخطار گرفتند.





به گزارش تابناک در حالیکه نزدیک به دو ماه از پایان حکم پنج ساله پیمان جبلی می‌گذرد و رفتنش از ریاست صدا و سیما تقریبا قطعی به نظر می‌رسد وی برخورد با منتقدان را در هفته‌های اخیر تشدید کرده است.

بر همین اساس کمیته تخلفات اداری صدا و سیما محمد حسین رنجبران مجری، تهیه کننده و مدیر کل سابق روابط عمومی این سازمان را احضار کرده است. ظاهرا محور اصلی تخلفات وی مصاحبه اخیرش با تلویزیون صبا و انتقاد صریح از عملکرد و مدیریت پیمان جبلی و قائم مقامش وحید جلیلی بوده است.

تشدید برخوردهای انضباطی با منتقدان

مجموعه رسانه ای صبا اخیرا به مناسبت پایان دوره پنج ساله ریاست جبلی و جلیلی در صدا و سیما پرونده ای رسانه ای را برای بررسی وضعیت کمی و کیفی صدا و سیما باز کرده است و مطالب و تحلیل‌های مختلفی ذیل این پرونده منتشر می‌کند در این میان تا کنون مصاحبه‌های متعددی با چهره‌های شناخته شده تلویزیون و رسانه همچون شهرام گیل ابادی، سونیا پوریامین، مجید مولایی، مهران مهام، مسلم اقاجانزاده، محمد حسین رنجبران، احسان نیلی، همایون اسعدیان و… تولید و منتشر کرده است.

پیش‌تر نیز محمدرضا شفیعی تهیه کننده نام آشنای سینما و تلویزیون و مدیر مسئول و سردبیر مجموعه رسانه ای صبا در گفتگو با تابناک درباره عملکرد پنج ساله اخیر تلویزیون، انتقاداتی مطرح کرده و از عملکرد رسانه متبوعش دفاع کرد. او معتقد است صبا به عنوان رسانه تخصصی حوزه فرهنگ و هنر، رسالت ذاتی خود را در قبال بزرگ‌ترین سازمان فرهنگی، رسانه ای کشور انجام می‌دهد و بررسی محاسن و معایب دوره تحول را وظیفه رسانه‌ها بیان داشت. البته در مقابل رسانه‌های صدا و سیما نیز کوتاه نیامده و در این مدت شفیعی و رسانه اش را به باد انتقاد گرفته و به او می‌تازند. روزنامه جام جم، کانال خبری جام جم و روابط عمومی سیما و…. بارها انتقادات صریحی نسبت به او بیان کرده و تلاش می‌کنند این انتقادات به منافع شخصی او ارتباط دهند!

البته برخورد با منتقدان به رسانه‌های رسمی صدا و سیما و همفکران آنها محدود نشده و در فضای غیر رسمی و صفحات مجازی غیر قابل پیگیری، بد اخلاقی‌ها و تهمت‌های ناروایی به منتقدان صدا و سیما منتشر شده است.

چندی پیش نیز گردش کار بازنشستگی شهرام گیل آبادی مدیر سابق رادیو جوان و استاد فعلی دانشگاه صدا و سیما در پی طرح مواضع انتقادی در جلسه ای با حضور وحید جلیلی کلید خورد که خوشبختانه در هیات عالی دانشگاه با مخالفت برخی افراد حقیقی عضو از جمله آیت الله رشاد به نتیجه نرسید.

حذف چهره‌های شناخته‌شده و ریزش مخاطب

در دوره ریاست پنج ساله جبلی و جلیلی چهره‌های نام آشنای زیادی از مجریان و برنامه سازان صدا و سیما با رویکرد سلبریتی زدایی از رسانه ملی حذف شدند و نتیجه این برخوردهای حذفی ریزش شدید مخاطب بوده است.

البته شنیده شده است جبلی در چند هفته پبش و در سالروز تاسیس مرکز صیانت صدا و سیما ضمن حضور در این مرکز به مدیران صیانت برای برخورد حداکثری با منتقدان تاکیده کرده است.

برغم شایعات متعدد، هنوز خبر موثقی از انتصاب جانشین جبلی در دست نیست همین موضوع به کشمکش‌های درون سازمانی دامن زده و ضعف آنتن را بیش از پیش هویدا نموده است.



