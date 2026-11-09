پشت پرده جنجال برکناری جبلی از نگاه مهاجری

به گزارش تابناک، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده از سوی حسن روزی طلب از مدیران سابق صداوسیما درباره تلاش مسعود پزشکیان برای شورایی کردن رهبری برای اداره کشور و برکناری پیمان جبلی از ریاست سازمان صداوسیما گفت: نمی‌دانم حرف‌هایی که آقای روزی‌طلب مطرح می‌کند، از کجا و به نقل از چه کسی بیان می‌شود و تا چه اندازه قابل اعتنا و اتکاست. تاکنون نیز ادعایی مطرح نکرده که بتوانیم درباره درستی یا نادرستی آن قضاوت کنیم بنابراین فرض اولیه این است که ادعای او را نپذیریم.

زیر سؤال رفتن ادعاهای روزی‌طلب درباره برکناری جبلی

او افزود: به‌ویژه اینکه آقای روزی‌طلب در صداوسیما کار کرده و مسئولیت داشته است اما موثق بودن اظهارات او برای افکار عمومی زیر سؤال است و باید آن را اثبات کند. به نظر می‌رسد او تا حدودی در حال مظلوم‌نمایی برای آقای جبلی و فضاسازی به نفع او است.

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: اگر آقای پزشکیان با این صراحت به‌دنبال برکناری آقای جبلی بوده است، باید به او تبریک و دست‌مریزاد گفت چراکه مدیری را که توانسته ظرف پنج سال اعتبار صداوسیما را به صفر برساند و افراد یک جناح حقیر را بر این سازمان حاکم کند، برکنار کرده است، واقعاً از این بابت باید به پزشکیان تبریک گفت.

مهاجری در ادامه تاکید کرد: اگر این خبر درست باشد که البته من آن را تقریباً بعید می‌دانم، باید به آقای پزشکیان دست‌مریزاد گفت.

حمله تند مهاجری به جریان تندرو اصولگرا

او درباره ریشه طرح چنین ادعاهایی و تداوم دوقطبی‌سازی‌ها با وجود تأکیدات رهبری بر پرهیز از اختلاف و تفرقه گفت: من به‌عنوان یک اصولگرا که از دهه ۶۰ تاکنون جریان سیاسی خودمان را به‌خوبی می‌شناسم به شما می‌گویم که در جریان تندرو اصولگرایی حتی یک نفر را نمی‌شناسم که اعتقاد و التزام واقعی به ولایت فقیه داشته باشد. آنها ولی‌فقیه را تا زمانی قبول دارند که احساس کنند در خط خودشان و در راستای منافعشان حرکت می‌کند.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: بنابراین کاملاً عادی و طبیعی است که این جریان، جریانی تندرو، کذاب، بی‌نزاکت، فحاش و بی‌تربیت باشد.

مهاجری در ارزیابی راهکار مقابله با رفتارهای جریان تندرو گفت: اگر نظام بخواهد این جریان بداخلاق و تندرو را ساکت کند، بیش از سه دقیقه زمان لازم ندارد؛ این کار فقط به یک فرمان نیاز دارد. این جریان در بخش‌های مختلف هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر سیاسی پایگاه‌هایی در نقاط مختلف حاکمیت دارد و تا زمانی که این پایگاه‌ها از کار نیفتند، نمی‌توان انتظار داشت رفتارهای آنها متوقف شود.

گفتنی است؛ حسن روزی‌طلب، مدیرکل سابق صداوسیما، مدعی شده بود که می‌خواستند انتخاب رهبر را به تعویق بیاندازند و شورایی کشور را اداره کنند. او همچنین ادعا کرد که رئیس‌جمهور قصد داشته جبلی را برکنار کند.

منبع: آوش