در روزهایی که قیمت دلار در کف بازار با کاهش نسبی همراه بوده و همزمان اونس جهانی طلا نیز در سراشیبی افت قرار گرفته، انتظار می‌رود نرخ‌های اعلامی در فضای غیررسمی نیز دست‌کم همسو با واقعیت‌های بازار حرکت کند. اما آنچه در برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات نرخ‌ساز دیده می‌شود، نه انعکاس واقعیت بازار، بلکه نشانه‌ای روشن از یک بازی هدفمند برای بالا نگه داشتن انتظارات و دستکاری در ذهنیت معامله‌گران است. به زبان ساده، بازار یک چیز می‌گوید و نرخ‌سازان تلگرامی چیز دیگری را فریاد می‌زنند.

بازی دلاری معامله‌گران آتی طلا

این تناقض، اتفاقی نیست. پشت پرده رشد نرخ دلار در برخی کانال‌ها، ردپای پررنگ بازیگرانی دیده می‌شود که در بازار آتی طلا دارای موقعیت هستند و از افت سنگین اونس جهانی غافلگیر شده‌اند. در بازار طلای تهران، معاملات آتی طلا یکی از ابزارهای متعارف سفته‌بازی و پوشش ریسک است؛ معاملاتی که در آن فعالان بر سر قیمت آینده طلا شرط می‌بندند و در سررسید، مابه‌التفاوت قیمت توافقی و قیمت روز را تسویه می‌کنند. چون قیمت طلای داخلی بر پایه دو متغیر اصلی، یعنی دلار آزاد و اونس جهانی شکل می‌گیرد، هر افت ناگهانی در اونس می‌تواند زیان سنگینی برای دارندگان برخی پوزیشن‌ها ایجاد کند.

در چنین شرایطی، ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه برای جبران این زیان، هل دادن نرخ دلار در بازار غیررسمی است. وقتی اونس جهانی پایین می‌آید و امکان کنترل آن وجود ندارد، برخی ذی‌نفعان تلاش می‌کنند با بالا بردن نرخ دلار تلگرامی، افت ناشی از کاهش اونس را خنثی کنند. اینجاست که کانال‌های ارزی از یک ابزار اطلاع‌رسانی به یک ابزار تسویه‌حساب و مدیریت زیان تبدیل می‌شوند. نرخ‌سازی در این فضا دیگر صرفاً بازتاب بازار نیست؛ بلکه بخشی از یک مهندسی قیمتی است که هدف آن، جبران ضرر عده‌ای محدود از جیب انتظارات عمومی و التهاب‌آفرینی در بازار است.

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نکته نگران‌کننده‌تر این است که بسیاری از فعالان این معاملات، خود در مدار اثرگذاری بر قیمت‌های غیررسمی حضور دارند؛ یا مستقیماً کانال‌های اعلام نرخ را هدایت می‌کنند یا از طریق شبکه‌های واسطه، بر مسیر قیمت‌سازی اثر می‌گذارند. به همین دلیل، رشد اخیر دلار تلگرامی را نمی‌توان به سادگی به کمبود عرضه، فشار تقاضا یا متغیرهای واقعی اقتصاد نسبت داد. بخشی از این نوسانات، بیش از هر چیز، محصول منافع پنهانی است که در بازار طلا و ارز به هم گره خورده‌اند.

وقتی افت اونس جهانی تقریباً هم‌وزن خود را در رشد دلار تلگرامی نشان می‌دهد، آیا هنوز هم می‌توان این تحرکات را صرفاً هیجان بازار دانست؟ اگر منشأ این نرخ‌سازی‌ها شناسایی نشود و پیوند میان معاملات آتی طلا و شبکه‌های اعلام قیمت مورد بررسی دقیق قرار نگیرد، عملاً میدان برای تداوم دستکاری قیمت، تغذیه انتظارات تورمی و برهم زدن آرامش بازار باز خواهد ماند. واقعیت این است که پشت پرده بخشی از نوسانات اخیر دلار، نه تحولات واقعی اقتصاد، بلکه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر زیان سفته‌بازانی است که حالا می‌کوشند هزینه اشتباه محاسباتی خود را به کل بازار تحمیل کنند.