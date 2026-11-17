قیمت طلا و سکه امروز شاهد هیجان قیمتی بود ؛ به طوری که در حالی که همه چشم‌ها به طلای ۱۸ عیار بود، اما در بخش سکه‌ها با جهشی خیره‌کننده، بیشترین درصد تغییر را در کل بازار ثبت کرد و نگاه‌ها را به خود خیره کرد اما سوال مهم این است که آیا این صعود قیمتی شروع یک موج بزرگ است یا باید منتظر اصلاح قیمتی باشیم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت سکه و طلا امروز در معاملات بازار ، شاهد یک حرکت صعودی گسترده بود که در تمامی سطوح قیمتی مشاهده می‌شود؛ به طوری که با بررسی مقایسه قیمت‌های امروز نسبت به روز گذشته، مشخص است که روند صعودی با شدت قابل توجهی در بخش سکه‌ها جریان دارد و تقاضا برای خرید باعث افزایش قیمت در تمامی دسته‌بندی‌ها شده است که در جدول زیر آن را مشاهده می کنید.

ردیف نام کالا قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان) میزان تغییر (تومان) ۱ طلای ۱۸ عیار ۲۴,۳۳۱,۷۰۰ ۲۴,۶۳۶,۵۰۰ ۳۰۴,۸۰۰ ۲ سکه امامی ۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳ سکه بهار آزادی ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴ نیم سکه ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵ ربع سکه ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶ سکه گرمی ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰

آنچه در معاملات امروز بازار طلا گذشت

در بازار طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار با افزایشی معادل ۳۰۴,۸۰۰ تومان، به رقم ۲۴,۶۳۶,۵۰۰ تومان رسید که این رشد حدود ۱.۲۵ درصدی، نشان‌دهنده پایداری روند مثبت در بازار طلا و افزایش تدریجی تقاضا است که قیمت‌ها را در سطوح جدیدی تثبیت کرده است.

اما بیشترین هیجان و جهش قیمتی مربوط به بخش سکه‌ها است به طوری که سکه امامی با ثبت رشد ۱.۶۹ درصدی، با افزایش ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومانی، به رقم ۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که خبر از ورود جریان نقدینگی به این بخش دارد البته نکته قابل توجه، جهش خیره‌کننده ربع‌سکه است که با رشد ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانی بیشترین درصد تغییر را در کل بازار ثبت کرد.

اما در بخش دیگر، سکه بهار آزادی با رشد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانی به رقم ۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید و نیم‌سکه نیز با افزایش ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانی، قیمت ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان را تجربه کرد در مقابل، سکه گرمی امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در رقم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان باقی ماند.

بررسی کلی امروز بازار نشان می‌دهد که بازار طلا در یک موج صعودی قرار گرفته است. افزایش قیمت در تمامی دسته‌بندی‌ها (به جز سکه گرمی) حکایت از فشار خرید همه‌جانبه دارد. با توجه به اینکه قیمت‌ها در سطوح بالایی در حال رشد هستند، فعالان بازار باید برای نوسانات احتمالی در ساعات آتی آماده باشند. اگر حمایت‌های قیمتی در این سطوح حفظ شود، احتمال مشاهده قیمت‌های بالاتر در روزهای آتی نیز به شدت محتمل است.