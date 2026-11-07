قیمت طلا و سکه امروز 16 آبان/ اصلاح قیمت یا ریزش واقعی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز رفتاری بسیار هیجان‌انگیز و پرالتهاب از خود نشان داد به طوری که همه منتظر صعود بودند، اما بازار با یک شوک بزرگ روبرو شد! قیمت سکه امامی با کاهش میلیونی و طلای ۱۸ عیار با ریزش ناگهانی، بازار را در وضعیت هشدار قرار دادند. آیا این شروع یک ریزش بزرگ است یا فقط یک اصلاح موقت؟

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۸۲۲,۰۰۰تومان بود درحالی که امروز ۲۵,۶۴۴,۰۰۰تومان شد و۱۷۸,۰۰۰تومان کاهش یافت همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۶,۱۹۰,۰۰۰تومان بود و امروز به ۲۶۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان رسید که کاهش ۴,۲۰۵,۰۰۰تومانی را داشت همچنین قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان بود و در بازار امروز به ۲۵۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۲,۹۳۵,۰۰۰تومانی را تجربه کرد .

همچنین قیمت اونس طلا دیروز ۴,۰۷۷دلار بود و امروز به ۴,۰۷۰دلار رسید که ۷دلار ارزان تر از دیروز قیمت خورد که به نظر می رسد بازار پس از یک صعود لحظه‌ای، با موجی از فروش یا اصلاح قیمت روبرو شده است. همچنین قیمت داخلی طلا نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین‌تر از سطح معمول است و بازار در حال بازگشت به قیمت واقعی است.

البته سکه امامی و بهار آزادی با کاهش چند میلیونی در این بازه کوتاه روبرو شده‌اند کهاین ریزش در سکه، نشان‌دهنده فشار فروش در بازار یا واکنش به تغییرات نرخ ارز در لحظه است. همچنین کاهش ۷ دلاری اونس طلا از ۴۰۷۷ به ۴۰۷۰ دلار نشان می‌دهد که فشار فروش در بازارهای جهانی نیز در این دقیقه وجود داشته است، اما این میزان تغییر بسیار ناچیز است و نباید عامل اصلی ریزش‌های داخلی تلقی شود.

به نظر می رسد بازار امروز بازاری پر نوسان و ناپایدار باشد چراکه کاهش قیمت‌ها در این بازه زمانی کوتاه، به معنای شروع یک روند نزولی نیست، بلکه می‌تواند یک اصلاح موقت یا بازگشت به قیمت واقعی باشد که بهتر است معامله‌گران باید بسیار با احتیاط عمل کنند، چراکه نوسانات شدید در این سطح از قیمت‌ها، می‌تواند باعث فعال شدن حد ضرر یا سود در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه شود.