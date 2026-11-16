به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه در تمامی سطوح بود؛ به طوری که با بررسی مقایسه ای قیمت‌های امروز نسبت به روز گذشته مشخص است که روند صعودی قیمت‌ها با شدت بیشتری از سوی خریداران دنبال می‌شود.

در بازار امروز قیمت طلای ۱۸ عیار صعود ملایم اما پیوسته ای داشت؛ به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۱۸۰,۱۰۰ تومان نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۴,۶۱۳,۴۰۰ تومان رسید و این صعود نشان‌دهنده پایداری روند مثبت در بازار طلا و افزایش تقاضا در ساعات اولیه معاملاتی است.

همچنین سکه‌های امامی و بهار آزادی؛ جهش پرقدرتی را ثبت کرد و بیشترین میزان تغییرات قیمتی در بخش سکه‌ها مشاهده می‌شود. سکه امامی با افزایش ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان به رقم ۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز با جهشی معادل ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان، قیمت ۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان را تجربه کرد و این صعود ورود جریان نقدینگی به بازار سکه و تلاش سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر نوسانات احتمالی را نوید می دهد.

اما سکه‌های کوچک و سکه گرمی؛ رشد همگام با بازار داشتند و در بخش سکه‌های کوچک نیز روند صعودی کاملاً مشهود است به طوری که قیمت نیم‌سکه امروز با افزایش ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان، به قیمت ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید همچنین قیمت ربع‌سکه با جهش ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانی، قیمت ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان را ثبت کرد و سکه گرمی امروز نیز با افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان، به رقم ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.

مقایسه قیمت های امروز با روز گذشته نشان می‌دهد که بازار طلا در یک موج صعودی قرار دارد و افزایش قیمت در تمامی دسته‌بندی‌ها از طلای ۱۸ عیار تا سکه‌های کوچک از یک فشار خرید همه‌جانبه حکایت دارد اما با توجه به اینکه قیمت‌ها در تمامی سطوح رشد داشته‌اند، فعالان بازار باید انتظار نوسانات بیشتری را داشته باشند. اگر روند صعودی فعلی با حمایت‌های قیمتی همراه باشد، احتمال مشاهده قیمت‌های بالاتر در روزهای آتی نیز محتمل است.