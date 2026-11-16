بازار ارز در سومین روز هفته با افزایش محدود قیمت‌ها همراه شده و دلار در بازار تهران به ۲۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ هم‌زمان، نرخ حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله نیز به روند صعودی خود ادامه داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در سومین روز هفته همچنان با نوسان‌های محدود اما افزایشی نسبت به روز قبل همراه است. در میانه معاملات امروز، دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران به ۲۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ نرخی که در مقایسه با یک ماه قبل، حدود دو هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در میان دیگر ارزهای بازار، قیمت هر یورو در حال حاضر ۲۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان است و هر درهم امارات نیز در بازار تهران با نرخ ۷۲ هزار و ۳۷۰ تومان معامله می‌شود. همچنین قیمت لیر ترکیه به پنج هزار و ۲۵۰ تومان و بهای هر پوند انگلیس به ۳۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این نرخ‌ها در مقایسه با قیمت‌های پایانی روز گذشته، رشد اندکی را نشان می‌دهند. هر دلار کانادا نیز به‌عنوان یکی دیگر از ارزهای پرتقاضای بازار، به ۱۸۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

افزایش نرخ حواله های ارزی

از سوی دیگر، در معاملات مرکز مبادله ایران نیز همانند روزهای گذشته، نرخ حواله‌های ارزی روندی افزایشی دارد و در مسیر نزدیک شدن به نرخ‌های بازار آزاد حرکت می‌کند. این افزایش امروز در نرخ‌های خرید و فروش حواله دلار، یورو و درهم مشاهده می‌شود.

بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله به ۱۹۰ هزار و ۷۴۳ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، ۳۸۱ تومان افزایش یافته است. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۸۴ تومانی در مقایسه با روز گذشته، به ۱۹۲ هزار و ۴۷۵ تومان رسیده است.

همچنین در معاملات امروز این مرکز، نرخ خرید حواله یورو ۲۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان اعلام شده است که نسبت به روز یکشنبه، ۳۵۶ تومان افزایش نشان می‌دهد. در سمت فروش نیز نرخ حواله یورو با رشد ۳۵۹ تومانی، به ۲۱۲ هزار و ۸۹ تومان رسیده است.

در معاملات حواله درهم امارات نیز روند مشابهی ثبت شده است. نرخ خرید حواله این ارز امروز ۵۱ هزار و ۹۳۸ تومان تعیین شده که در مقایسه با روز قبل، ۱۰۴ تومان بیشتر است. نرخ فروش حواله درهم نیز با افزایش ۱۰۵ تومانی نسبت به روز گذشته، در این مرکز به ۵۲ هزار و ۴۱۰ تومان رسیده است.