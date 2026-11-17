به گزارش تابناک؛ تصویری از دفتر آیةالله سیستانی در نجف اشرف در پی ارتحال آیت الله العظمی وحید خراسانی را مشاهده می‌نمایید.

حوزهٔ علمیه نجف اشرف اعلام کرد مجلس فاتحه‌ای به مناسبت درگذشت مرجع دینی بزرگ، آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی، برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم روز چهارشنبه ۷ جمادی‌الآخره، پس از نماز مغرب و عشاء، در مسجد خضراء برپا خواهد بود.