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تصویر رهبری
تصویری نادر از رهبر انقلاب در کنار آیتالله وحید خراسانی
تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب در کنار مرحوم حضرت آیت الله وحید خراسانی را می بینید.
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تصویر رهبری
تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب در کنار مرحوم حضرت آیت الله وحید خراسانی را می بینید.
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