حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه خیریه و چند مرکز عمومی در رشت تأیید شد و تحقیقات درباره سایر متهمان ادامه دارد.

حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه رشت تأیید شد

به گزارش تابناک؛ سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵) در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به مراکز عمومی و درمانگاه رشت در حوادث دی‌ماه سال گذشته، جزئیات اقدامات متهمان و روند رسیدگی قضایی به این پرونده را تشریح کرد.

تأیید حکم اعدام عامل حمله به چند مرکز عمومی در رشت

کاظمی با اشاره به صدور حکم اعدام برای یکی از متهمان این پرونده اظهار کرد: این فرد به هشت مکان از جمله درمانگاه امام سجاد(ع) رشت حمله کرده بود که در جریان حمله به این درمانگاه، پرستاری به نام شهیده مرضیه نبی‌نیا به شهادت رسید.

وی بانک‌های رفاه و سپه، شعبه امام خمینی(ره) ، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت را از دیگر اهداف حملات این متهم برشمرد و افزود: حکم اعدام این فرد صادر و در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است.

آماده‌سازی کوکتل‌مولوتوف‌ها ۱۰ روز پیش از حوادث دی‌ماه

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح جزئیات پرونده گفت: متهم پیش از حوادث دی‌ماه با همکاری دو نفر دیگر، تعداد زیادی مواد آتش‌زا و کوکتل‌مولوتوف را در زیرزمین یک خانه در رشت آماده و مخفی کرده بود.

وی با تأکید بر زمان آماده‌سازی این مواد افزود: این اقدامات ۱۰ روز پیش از ۱۸ دی‌ماه انجام شده بود؛ یعنی پیش از آنکه اعتراضات شکل بگیرد. به گفته متهم، هدف آن‌ها به آتش کشیدن شهر بود و حجم مواد آتش‌زای آماده‌شده نیز با این هدف تناسب داشت.

کاظمی ادامه داد: دو نفر دیگر در ادامه اجرای طرح کنار کشیدند، اما در مراحل مقدماتی و در برخی اقدامات با متهم همکاری داشتند.

کشف تصاویر محل نگهداری مواد آتش‌زا در تلفن همراه متهم

وی درباره نحوه شناسایی و دستگیری متهم توضیح داد: این فرد در حالی که قصد تعرض به یک مسجد را داشت، توسط نیروهای بسیجی دستگیر شد. پس از بررسی تلفن همراه وی و بازیابی بخشی از اطلاعات حذف‌شده، تصویری از زیرزمینی مملو از کوکتل‌مولوتوف کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: متهم نیز وجود این مواد و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات مورد نظر را پذیرفته بود. پس از مراجعه به محل نگهداری مواد آتش‌زا مشخص شد بخشی از کوکتل‌مولوتوف‌ها وجود ندارد و همین موضوع احتمال همکاری افراد دیگری را مطرح کرد.

روایت کاظمی از نحوه حمله به درمانگاه خیریه رشت

کاظمی با اشاره به اعترافات متهم درباره نحوه اجرای حملات گفت: وی برای از بین بردن آثار جرم، مواد آتش‌زا را در مکان‌هایی که دوربین نداشتند و در نقاط خلوت، از جمله پشت سطل‌های زباله، مخفی می‌کرد و سپس برای حمله به این مکان‌ها مراجعه می‌کرد.

وی درباره حمله به درمانگاه خیریه رشت اظهار کرد: این مرکز درمانی هفت طبقه و شبیه یک بیمارستان جامع و کامل بود که با حدود چهار تا پنج کوکتل‌مولوتوف مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در آن زمان، به دلیل آزاد شدن گاز در جریان ناآرامی‌ها، انفجار رخ داد و ساختمان هفت‌طبقه درمانگاه منفجر شد. متأسفانه در این حادثه یکی از پرستاران به شهادت رسید و ساختمان‌های پشتی نیز آسیب دیدند. یک رستوران در مجاورت درمانگاه هم به آتش کشیده شد.

تأیید اتهامات با مجموعه‌ای از ادله و مستندات

کاظمی با تشریح روند جمع‌آوری ادله در این پرونده گفت: برخی همسایگان متهم، رفت‌وآمدهای او را شناسایی کرده بودند و خود متهم نیز به حضور در صحنه‌های حمله اقرار کرده بود.

وی افزود: بازپرس مسئول پرونده برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه، به همراه دو بازپرس دیگر در صحنه‌های مربوط حاضر می‌شد. همچنین متهم در گفت‌وگو با برخی زندانیان نیز به اقدامات خود اشاره کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بررسی تلفن همراه و اطلاعات مربوط به آنتن‌های مخابراتی (BTS) نیز محل‌های تردد متهم را مشخص کرد و در نهایت، مجموعه‌ای از ادله و مستندات، ارتکاب اقدامات انتسابی را اثبات کرد.

بررسی سلامت روان متهم در دو مرحله قضایی

کاظمی با اشاره به بررسی وضعیت جسمی و روانی متهم گفت: در این پرونده دو بار از پزشکی قانونی استعلام شده است؛ یک بار در مرحله دادسرا و بار دیگر در مرحله دادگاه تا سلامت جسمی و روانی متهم بررسی شود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داده است که متهم به مواد مخدر از نوع گل اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی وی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از اقدامات قضایی انجام‌شده در استان گیلان گفت: رسیدگی با دقت زیادی انجام شده و حکم مربوط به اقدامات علیه امنیت ملی و اموال مردم صادر و قطعی شده است؛ با این حال، سایر بخش‌های پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

ادامه تحقیقات درباره متهمان حوادث گیلان

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری سایر عوامل این حوادث اظهار کرد: در این پرونده سه نفر مطرح هستند و تحقیقات درباره سایر افراد نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به حوادث دیگر در استان گیلان گفت: در ارتباط با حمله به مسجد جامع لاهیجان ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند و در پرونده مربوط به رودبار نیز چندین نفر بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: افراد متعددی در ارتباط با حوادث مختلف گیلان دستگیر شده‌اند و تحقیقات درباره آن‌ها ادامه دارد که پس از تکمیل رسیدگی‌ها، نتایج به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهد رسید.



