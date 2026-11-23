بازار سرمایه در دومین روز آذرماه به روند رو به رشد خود ادامه داد و شاخص کل بورس با صعود بیش از ۶۲ هزار واحدی، گام مثبتی در جهت تثبیت موقعیت خود برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سرمایه در دومین روز آذرماه و سومین روز هفته، روند صعودی خود را ادامه داد و شاخص کل بورس با افزایش ۶۲ هزار و ۷۳۶ واحدی، در سطح ۸ میلیون و ۳۸۹ هزار واحد ایستاد؛ این رشد معادل بازدهی مثبت ۰.۷۵ درصدی برای شاخص کل بود.

در همین حال، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افزایشی بیش از ۱۰ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با جهشی بیش از ۴۱ هزار واحد، در سطح ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش دلاری بورس چقدر شد؟

فعالان بورسی در جریان معاملات امروز، بیش از ۹۸۴ هزار نوبت معاملاتی را به ثبت رساندند که ارزش آن به بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این حجم از معاملات، ارزش کل بازار سرمایه تهران را به بیش از ۲۹ هزار همت (معادل ۱۰۸ میلیارد دلار) رساند؛ رقمی که نسبت به روز گذشته تغییر بااهمیتی را نشان نمی‌دهد.

نمادهای تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس

در جریان معاملات امروز، نمادهای «فارس» ، «فولاد» ، «شپنا» ، «تابان» و «شبندر» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند و نمادهای «فملی» ، «شتبریز» ، «خودرو» ، «شپنا» و «شبندر» نیز به عنوان نمادهای پرتراکنش بازار شناخته شدند.

چند درصد بازار مثبت بودند؟

بررسی وضعیت نمادها نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از بازار (معادل ۷۸۷ نماد) در محدوده سبز و مثبت معامله شدند و تنها ۱۸ درصد نمادها (معادل ۱۷۱ نماد) روند منفی به خود گرفتند؛ به طوری که ۶۰۵ نماد بالاترین بازدهی مثبت و ۶۰ نماد بیشترین بازدهی منفی را ثبت کردند.

ورود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به معاملات بورسی

یکی از نکات برجسته بازار امروز، تفاوت معنادار ارزش سفارش‌های خرید و فروش بود. ارزش سفارش‌های خرید به ۱۰.۴ همت رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش در سطح ۱.۵ همت باقی ماند. این تعادل به نفع خریداران، منجر به ورود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به معاملات خرد شد و در مقابل، ۲.۴ همت سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت خارج گردید.

نقدینگی به طلا رسید!

بررسی ورود و خروج پول حقیقی در صنایع مختلف حاکی از آن است که گروه‌های فلزات اساسی با ۵۶۲ میلیارد تومان، صندوق‌ طلا با ۳۸۸ میلیارد تومان، رایانه با ۳۲۳ میلیارد تومان، محصولات غذایی با ۲۹۱ میلیارد تومان و صنایع شیمیایی با ۲۷۱ میلیارد تومان بیشترین میزان ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در سطح نمادها نیز «فولاد» ، «رانفور» ، «شسپا» ، «خبمهن» و «شبریز» در صدر فهرست ورود پول حقیقی قرار گرفتند.

گروه هایی با بیشترین خروج پول

در سوی مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی متعلق به صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۴ همت، صندوق‌های بخشی با ۳۰۴ میلیارد تومان، گروه‌های فرآورده‌های نفتی با ۲۴۶ میلیارد تومان و صنعت دارویی با ۱۵۵ میلیارد تومان بود. همچنین نمادهای «شپنا» ، «دارایکم» ، «پالایش» ، «شتران» و «خودرو» بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را تجربه کردند.

«بیت کوین» صدرنشین سوددهی یک روزه!

نگاهی به عملکرد بازارهای موازی و دارایی‌های مختلف در روز جاری نشان می‌دهد که بیشتر دارایی‌ها روز سوددهی را پشت سر گذاشته‌اند. بیت‌کوین با ثبت سود ۴.۷ درصدی در صدر این فهرست قرار گرفت و پس از آن سکه با ۳.۶ درصد، اونس نقره با ۳.۳ درصد، صندوق‌های طلا با ۳.۱ درصد، طلای ۱۸ عیار با ۲.۷ درصد و دلار و تتر به ترتیب با ۱.۳ و ۰.۸ درصد بازدهی در رتبه‌های بعدی ایستادند. شاخص کل بورس نیز بازدهی مثبت نزدیک به ۰.۸ درصدی را در این روز به نام خود ثبت کرد.