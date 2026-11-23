قیمت طلا و سکه امروز، دوم آذر، برخلاف روند نزولی روز گذشته افزایش یافت و همه شاخص‌های اصلی بازار رشد کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه در معاملات امروز، دوم آذرماه، با تغییر مسیر نسبت به روز گذشته افزایشی شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار، انواع سکه و اونس جهانی طلا همگی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ روندی که از بازگشت تقاضا به بازار حکایت دارد.بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در روزهای اول و دوم آذر نشان می‌دهد ربع سکه با رشد ۶.۶۰ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان شاخص‌های مورد بررسی ثبت کرده است.

جدول مقایسه قیمت طلا و سکه امروز با روز گذشته

کالا قیمت دیروز (۱ آذر) قیمت امروز (۲ آذر) تغییرات (تومان) درصد تغییر وضعیت طلای ۱۸ عیار ۲۳,۲۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۷۸,۰۰۰ ۸۴۸,۰۰۰ ۳.۶۵ درصد صعودی سکه امامی ۲۴۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲۵۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۴.۱۸درصد صعودی سکه بهار آزادی ۲۲۹,۱۳۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۰۵,۰۰۰ ۸,۳۷۵,۰۰۰ ۳.۶۵ صعودی نیم سکه ۱۲۸,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۲,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۳.۶۲درصد صعودی ربع سکه ۶۸,۹۴۰,۰۰۰ ۷۳,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶.۶۰درصد صعودی اونس طلا ۳,۵۳۵ دلار ۳,۶۱۳ دلار ۷۸ دلار ۲.۲۰درصد صعودی

اونس جهانی طلا؛ محرک افزایش قیمت در بازار داخلی

یکی از عوامل هم‌زمان با رشد قیمت‌ها در بازار داخلی، افزایش بهای اونس جهانی طلا بوده است به طوری که قیمت اونس از ۳,۵۳۵ دلار در روز گذشته به ۳,۶۱۳ دلار در معاملات امروز رسیده که معادل ۷۸ دلار یا حدود ۲.۲۰ درصد افزایش است. همچنین هم‌زمانی رشد اونس جهانی با افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نشان می‌دهد تحولات بازار جهانی نیز در روند صعودی امروز نقش داشته است.

ربع سکه بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد

در میان انواع سکه، ربع سکه با افزایش ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی و رشد ۶.۶۰ درصدی بیشترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد در مقایسه با سایر انواع سکه می‌تواند نشانه افزایش تقاضا در این بخش از بازار باشد؛ هرچند برای نسبت دادن قطعی این افزایش به ورود نقدینگی‌های خرد، اطلاعات بیشتری درباره حجم معاملات و میزان تقاضا لازم است اما در مجموع، افزایش قیمت در تمامی شاخص‌های بررسی‌شده، از طلای ۱۸ عیار و سکه‌های مختلف تا اونس جهانی، بیانگر صعود هم‌زمان بازار طلا و سکه در معاملات امروز است.

اما نکته قابل توجه در بازار امروز، هم‌سو بودن حرکت بازار داخلی با بازار جهانی است به طوری که افزایش قیمت اونس طلا از ۳,۵۳۵ دلار به ۳,۶۱۳ دلار (حدود ۲.۲ درصد رشد) ، محرک اصلی صعود قیمت‌های داخلی بوده است و این مساله نشان می‌دهد که فشار خرید تنها به دلیل عوامل داخلی نیست، بلکه تقاضای جهانی نیز بر قیمت‌ها افزوده شده است.

بیشترین میزان رشد قیمتی مربوط به ربع سکه (۶.۶ درصد) بوده است واین جهش در سکه‌های کوچک‌تر نشان‌دهنده ورود نقدینگی‌های خرد به بازار است که این یعنی افرادی که با بودجه‌های کمتر به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم هستند، امروز به بازار هجوم آورده‌اند که به نظر می رسد افزایش قیمت در تمامی سطوح از اونس و طلای 18 عیار گرفته تا سکه‌های بزرگ و کوچک) نشان از یک موج صعودی گسترده دارد.