روایت مجتبی زارعی از درگیری در صحن مجلس
روایت مجتبی زارعی از درگیری در صحن مجلس جزئیات تازهای از تنش میان نمایندگان، اخلال در آغاز جلسه و درگیری فیزیکی در صحن علنی را آشکار کرد.
به گزارش تابناک، مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران مجلس پیرامون درگیری دیروز در صحن علنی مجس نوشت:
چند نماینده از جمله آقایان (خ) ، (ک) و (ی) در ایجاد اخلال و جلوگیری از آغاز جلسه نقش داشتند
یکی از معترضان تهدید کرده بود در صورت آغاز جلسه، به پشت جایگاه هیئترئیسه میرود و اجازه تشکیل صحن را نمیدهد
ماجرا زمانی جنجالیتر شد که با دعوت از قاری قرآن برای آرام کردن فضای مجلس، برخی معترضان فریاد زدند: «ما گول نمیخوریم؛ وقتی میخواستند امیرالمؤمنین را هم ساکت کنند، قرآن میخواندند!»
زارعی میگوید پس از این اظهارات، قاری به فرد معترض گفت: «این چه حرفی است؟ من قاری امام شهید بودم» و در پاسخ شنید: «قاری هر کسی میخواهی باش!»
قاری به یکی از نمایندگان که ظاهراً نسبت فامیلی با او داشت و در جلسه حضور نداشت، عبارت زشتی نسبت داد؛ پس از آن یکی از اعضای حزب با قاری گلاویز شد و درگیری فیزیکی شکل گرفت
در نهایت هیئترئیسه با اتفاق آرا تصمیم به پایان جلسه گرفت.
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