عضو هیأت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر، با اشاره به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در این بانک، ارائه خدمت «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» را گامی مؤثر در راستای تقویت قدرت خرید خانوارها، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از چرخه تولید و مصرف عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر وحیدمحمدرضا خانی با بیان اینکه توسعه خدمات نوین مالی و اعتباری از محورهای مهم برنامه‌های بانک شهر به شمار می‌رود، اظهار کرد: کارت رفاهی متصل به اوراق گام با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مولد، این امکان را فراهم می‌کند تا خانوارها بدون نیاز به دریافت تسهیلات نقدی مستقیم، از اعتبار لازم برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود برخوردار شوند و همچنین در مقابل، بنگاه‌های اقتصادی نیز از مزایای تأمین مالی و افزایش فروش بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این ابزار، ایجاد ارتباط مؤثر میان نیازهای اعتباری خانوارها و ظرفیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به رونق مبادلات اقتصادی و تقویت زنجیره تولید و مصرف کمک کند.

عضو هیأت‌مدیره بانک شهر با اشاره به مزایای این خدمت تصریح کرد: امکان بازپرداخت اقساطی اعتبار تا حداکثر ۲۴ ماه، کاهش هزینه تأمین مالی و فراهم شدن امکان استفاده بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از ظرفیت اوراق گام، از جمله قابلیت‌های این ابزار نوین اعتباری است.

دکتر محمدرضا خانی ادامه داد: در طراحی این خدمت تلاش شده است دسترسی مشتریان به اعتبار و امکان خرید کالا و خدمات تا حد امکان تسهیل شود؛ به همین منظور، دارندگان کارت رفاهی می‌توانند خریدهای خود را به دو شیوه حضوری و غیرحضوری و از طریق پایانه‌های فروشگاهی (POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی حقوق قانونی مصرف‌کنندگان در این خدمت گفت: مطابق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در صورت مرجوع شدن کالا یا خدمت، خریدار از امکان قانونی فسخ معامله تا هفت روز پس از انجام تراکنش خرید برخوردار خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و طراحی محصولات متناسب با نیازهای روز مشتریان، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارآمدی نظام تأمین مالی و ایجاد پیوند پایدار میان بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.

دکتر محمدرضا خانی تأکید کرد: بانک شهر با توسعه خدمات اعتباری و استفاده از ظرفیت ابزارهایی همچون اوراق گام، در تلاش است ضمن پاسخگویی به نیازهای مالی مشتریان، زمینه حمایت مؤثرتر از بنگاه‌های اقتصادی، تقویت تولید داخلی و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاها و خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

ارائه کارت رفاهی متصل به اوراق گام را می‌توان بخشی از رویکرد بانک شهر در توسعه بانکداری نوین و حرکت به سمت ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی با هدف ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور دانست.