اگر استقلال در پرونده یاسر آسانی از سوی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) محکوم شود به نوعی و اگر تبرئه شود به نوعی دیگر تاوان آن از جیب مردم خواهد بود؛ اما آیا مدیران فشل حاضرند تاوان تصمیمات اشتباه خود را بدهند؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، ماجرای پر از ابهام در پرونده هافبک آلبانیایی استقلال همچنان ادامه دارد و پرونده یاسر آسانی «بمب ساعتی حقوقی» شده است. پرونده‌ای که چند شاکی داخلی داشته، اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نهایت رأی به تبرئه استقلال داد و آسانی را بازیکن غیرمجاز نمی‌داند. هرچند پرسپولیس به عنوان رقیب سنتی استقلالی‌ها، بی‌خیال این پرونده نشده و ماجرا را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برده است.

نقطه تاریک و روشن برای استقلال در پرونده آسانی

طبیعتاً پرونده یاسر آسانی اکنون به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان به صورت قطعی درباره آن نظری داد. از یک سو باشگاه استقلال می‌تواند محکوم شود و در تمام بازی‌هایی که از این هافبک آلبانیایی استفاده کرده ۳ بر صفر بازنده باشد و از سوی دیگر باتوجه به استعلام‌های صورت گرفته و رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حداقل می‌تواند مانع از این اتفاق شود و در دادگاه حکمیت ورزش به این استناد کند که پس از استعلام از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که دو نهاد قانونی هستند، از این بازیکن استفاده کرده تا از زیر بار تبعات سنگین آن خارج شود.

دردسری که علی تاجرنیا برای استقلال ساخت

البته که این فقط ظاهر ماجراست، اما نکته مهم‌تری در این پرونده گنجانده شده که جای بررسی بیشتری دارد. ماجرا ابتدا به باشگاه استقلال باز می‌گردد که چگونه در یک روال قانونی پس از فسخ قرارداد یاسر آسانی، تاریخ قرارداد جدید این بازیکن دستکاری شده و این تاریخ پیش از فسخ قرارداد او نوشته می‌شود؟ علی تاجرنیا که همزمان ریاست هیئت مدیره باشگاه و همچنین سرپرستی باشگاه را در زمان فسخ و عقد قرارداد یاسر آسانی به عهده داشته، چگونه باشگاه استقلال را وارد چنین چالش بزرگی کرده است؟ در شرایطی که استقلال می‌توانست یک مسیر درست حقوقی هم یاسر آسانی را حفظ کند و حالا تن و بدن استقلالی‌ها نلرزد.

پرسپولیس چرا خودش را وارد چالش مالی و حقوقی کرد؟

یک سوی دیگر ماجرا اما پرسپولیسی‌ها هستند که در رأس آنها پیمان حدادی قرار دارد؛ مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مصرانه پیگیر این پرونده و مدعی است که می‌تواند در محاکم بین‌المللی استقلال را محکوم کند و نتایج بازی‌هایی که آبی‌ها از این بازیکن استفاده کرده‌اند، ۳ بر صفر به سود حریفان شود. حدادی در آخرین اظهار نظر خود در این باره گفته: «پرسپولیس شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برده و این موضوع را تا پایان پیگیری خواهد کرد.» با این حال شکایت به یک نهاد بین‌المللی طبیعتاً بدون هزینه نیست و پرسپولیس باید بابت این پرونده، هزینه ارزی انجام دهد.

در نهایت این پرونده تک سویه نیست؛ یا استقلال بابت پرونده یاسر آسانی محکوم خواهد شد که علی تاجرنیا به عنوان مسئول اصلی در باشگاه استقلال باید پاسخگو باشد یا اینکه این باشگاه و هافبک آلبانیایی همچون رأی صادر شده از سوی فدراسیون فوتبال تبرئه می‌شوند که آن زمان پیمان حدادی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باید پاسخ دهد که چرا در چنین شرایطی، با هزینه‌تراشی و باشگاهش را وارد یک چالش حقوقی کرده که در انتها هم شکست خورده است.

پیمان حدادی یا تاجرنیا تاوان می‌دهند؟

با این حال، این پرونده از هر مسیری که پیش برود و به هر نقطه‌ای که برسد، یک سوی ماجرا هزینه سنگینی خواهد داد. یک سمت استقلال قرار دارد که با پشتوانه مالی هلدینگ خلیج‌فارس اداره می‌شود و سوی دیگر هم پرسپولیس که یک کنسرسیوم بانکی، متشکل از بانک‌های دولتی آن را اداره می‌کنند که از قضا هر دو متصل به بیت‌المال هستند و به نوعی از جیب مردم ارتزاق می‌کنند. ماجرا اینجاست که استقلال و پرسپولیس قرار بود از منظر قانونی واگذار شوند و از زیر نظر وزارت ورزش و جوانان بیرون بیایند که وابستگی مالی به نهادهای دولتی نداشته باشند یا اینکه سر و سامانی بگیرند و اگر مدیری در این دو باشگاه اقدامی انجام داد که تاوان سنگین مالی داشت، پاسخگو باشد. حالا اگر استقلال در این پرونده بازنده شود آیا علی تاجرنیا تاوان اشتباه خود را خواهد داد یا اگر CAS هم در این پرونده به سود یاسر آسانی و استقلال رأی بدهد، پیمان حدادی حاضر است پای تصمیم خود بایستد و تاوان اقدام هزینه‌ساز خود را بدهد؟

سال‌هاست که مردم تاوان تصمیمات سخت مدیران فشل را می‌دهند و تصمیمات نابخردانه برای مجموعه کشور هزینه‌ساز بوده؛ اما تا چه زمانی قرار است این روال ادامه پیدا کند؟ مدیران اشتباه کنند و تاوان آن از جیب مردم برود. حداقل حالا که استقلال و پرسپولیس به اصطلاح خصوصی شده‌اند، باید نقطه پایانی روی این اتفاقات گذاشته شود و بالاخره این افراد پاسخگو باشند و جبران خسارت کنند.