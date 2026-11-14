مهدی تارتار و پیمان حدادی در جاده خاکی؛ پای مدیران پرسپولیس روی پوست موز

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پرسپولیس این فصل، نقل و انتقالات را به شکل عجیبی آغاز کرد. در روزهایی که رقیب سنتی سرخپوشان، یعنی استقلال با پنجره‌های بسته مواجه بود، مهدی تارتار تقریباً هر کسی را که می‌خواست جذب و تیمش را برای حضور در رقابت‌های این فصل آماده کرد. با این حال پرسپولیس در شرایطی آماده این فصل شد که برخلاف دو رقیب دیگر، یعنی استقلال و تراکتور فقط درگیر رقابت‌های لیگ برتر بوده و مسیرهای طولانی و برنامه فشرده لیگ نخبگان آسیا را تجربه نکرده است.

جایگاه اجاره‌ای پرسپولیس در رده دوم جدول

سپاهان با ۲۶ امتیاز صدرنشین لیگ برتر است و پرسپولیس ۲۳ امتیازی با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال و تراکتور، در رده دوم است، اما تراکتور که فقط تفاضل گل کمتری نسبت به سرخپوشان دارد و استقلال که ۲۱ امتیازی است، در صورت کسب نتیجه لازم در بازی معوقه پرسپولیس را به رده چهارم جدول می‌فرستند که این اتفاق چندان خوشایند مدیران ارشد باشگاه پرسپولیس نیست. مدیرانی که با وعده‌های بسیار برای کسب قهرمانی، حمایت مالی خوبی انجام دادند و پرسپولیس فصل نقل و انتقالات را پرفروغ پشت سر گذاشت.

نارضایتی مالک باشگاه پرسپولیس از نتایج

با این حال، گویا هم اکنون حامیان مالی پرسپولیس که مالکیت این باشگاه را به عهده دارند، از نتایج کسب شده تا اینجای فصل رضایت ندارند. آن هم در شرایطی که رقبای اصلی سرخپوشان درگیر لیگ نخبگان بودند، اما با این حال میانگین امتیازی آنها بهتر از پرسپولیس بوده است. آن هم در شرایطی که استقلال با پنجره بسته نقل و انتقالاتی روبه‌رو بوده و تراکتور هم چند روز مانده به شروع لیگ برتر، با تغییر سرمربی مواجه شد و چند وقتی هم درگیر حواشی مختلف از جمله سربازی علیرضا بیرانوند و حواشی مربوط به خداداد عزیزی بود.

پرسپولیسِ تارتار مغموم مقابل رقبای اصلی

پرسپولیس این فصل در شرایطی ۱۲ بازی را پشت سر گذشته که ۷ برد، ۲ مساوی و ۳ شکست در کارنامه دارد. نتیجه‌ای که شاید هنوز این تیم را از کورس قهرمانی عقب ننداخته باشد، اما یک نکته درون آن نهفته است. تیم این فصل مهدی تارتار هیچ تیم بزرگی را شکست نداده و بردهای این تیم مقابل رقبایی کسب شده که پایین جدول هستند. شکست مقابل تراکتور، فولاد و فجرسپاسی و توقف مقابل استقلال ناامید کننده بوده و این در حالی است که این تیم سه هفته دیگر هم مقابل سپاهان صف‌آرایی خواهد کرد. اگر پرسپولیس موفق نشود مقابل سپاهان هم به پیروزی برسد، عملاً مقابل اصلی‌ترین رقبای خود برای قهرمانی حرفی برای گفتن نداشته و این سرخپوشان را بیش از پیش از کورس قهرمانی دور خواهد کرد و امیدها کمرنگ می‌شود.

مقایسه تیم فعلی با تیم وصله پینه‌ای فصل پیش

نکته جالب توجه اینکه، پرسپولیس فصل گذشته با تیمی وصله و پینه‌ای وارد رقابت‌ها شد که عملاً خرید بازیکنان انجام شده بود و سپس وحید هاشمیان سکان هدایت تیم را به عهده گرفت. در هفته اول هم کارت بازی تعدادی از بازیکنان صادر نشد و پرسپولیس تیم اصلی‌اش را مقابل فجرسپاسی در اختیار نداشت و به تساوی رسید، اما یک بازی پراهمیت را با برتری پشت سر گذاشت و سپاهان را در اصفهان و پس از چهار سال طلسم نبردن، شکست داد. دیگر پیروزی این تیم هم مقابل ذوب‌آهن بود و درست در نقطه‌ای که پرسپولیس در حال جاافتادن بود، مدیران پرسپولیس تصمیم به تغییر گرفتند.

باخت به فجرسپاسی در تهران، نقطه آغاز بحران

اگرچه پرسپولیس با وحید هاشمیان به سختی می‌برد و بیشتر نتایج این تیم مساوی بود، اما سرمربی فصل گذشته سرخپوشان تنها با یک شکست تا هفته هشتم و با ۵ تساوی و ۲ پیروزی، برکنار شد. حالا پرسپولیس در این فصل، با وضعیت بهتر در نقل و انتقالات، با دست و پای بسته رقیبان و آرامش بیشتر در مدیریت باشگاه، مقابل رقبای اصلی پیروز نشده و بازی با تراکتور و فولاد را واگذار کرده، در تهران به فجرسپاسی باخته است و با برگزاری دیدارهای معوقه، احتمالاً به رتبه چهارم جدول سقوط کند. اما مدیریت باشگاه نه نگران آینده است و نه با تارتار سر ناسازگاری دارد که باید به دنبال دلایل آن بود. هرچند باخت به فجرسپاسی در تهران، نقطه آغاز بحران در پرسپولیس بود.

کناره‌گیری مدیران فعلی از ادامه مسیر مالکیت؟

هرچه هست، اکنون زمزمه‌هایی صورت گرفته که حامی مالی باشگاه پرسپولیس از وضعیت فعلی رضایت ندارد و حتی برخی منایع اطلاع داده‌اند که شاید مدیریت فعلی، از نقش فعلی خود کناره‌گیری کند و ادامه مسیر را به یکی دیگر از نمایندگان کنسرسیوم بانکی که مالکیت باشگاه را به عهده دارد، واگذار کند. حواشی چند روز اخیر مدیریت باشگاه پرسپولیس هم نشان از استیصالی است که جایگاه سست پیمان حدادی و علی اینانلو را در باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد. دو عضو از بدنه مدیریتی باشگاه پرسپولیس که عملاً امور باشگاه را به عهده دارند و خروجی کار آنها، چندان خوشایند مدیریت کنسرسیوم نیست.

زمزمه بازگشت مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس

در چند روز اخیر، موضوع پاداش عجیب پیمان حدادی بابت هر برد تیم پرسپولیس و همچنین ماجرای آگهی مزایده برای امیرحسین محمودی، یکی از خروجی‌های نادر آکادمی باشگاه پرسپولیس به دلیل حواشی به وجود آمده، پای مدیران باشگاه پرسپولیس را روی پوست موز قرار داده است. در این زمینه حتی مدیریت مهدی تارتار هم بر پیکره تیم زیر سؤال است که چگونه یک سرمربی اجازه داده بازیکن مستعد و آینده‌دار تیمش، مانند اشیا، در روزنامه سراسری آگهی شود. مسیری که پرسپولیس را در جاده خاکی نشان می‌دهد؛ هم از جانب مدیریت باشگاه و هم از جانب سرمربی تیم که برآیند کارشان این بی آبرویی را نشان داد. حالا هم برخی زمزمه‌ها نیز به گوش رسیده که شاید یکی از مدیران سابق باشگاه پرسپولیس که زمانی به دلیل بازنشسته بودن مجبور به ترک این باشگاه شد، بار دیگر مدیرعامل سرخپوشان شود. هرچند ابتدا باید وضعیت مدیران فعلی مشخص شود و سپس هرگونه تغییر به مرحله نهایی برسد.