به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جنجال تازه‌ای که بهنام ابوالقاسم‌پور علیه سرمربی پرسپولیس به راه انداخت، دیگر از یک اختلاف مالی میان استقلال خوزستان و پرسپولیس عبور کرده و حالا پای اتهامی سنگین علیه مهدی تارتار را هم به میان کشیده است؛ اتهامی درباره تماس با بازیکن حریف در آستانه مسابقه و تلاش برای اثرگذاری بر عملکرد او. ادعایی که اگر صحت داشته باشد، صرفاً یک حاشیه نقل‌وانتقالاتی نیست و می‌تواند ابعاد اخلاقی و انضباطی جدی پیدا کند؛ اما تا این لحظه، در برابر آن فقط یک روایت از سوی مدیرعامل استقلال خوزستان و یک تکذیب صریح از سوی سرمربی پرسپولیس قرار دارد.

روایت ابوالقاسم‌پور؛ تماس شبانه با بازیکن استقلال خوزستان

مدیرعامل استقلال خوزستان در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه فوتبال برتر مدعی شد مهدی تارتار، شب پیش از دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان، با محمدمهدی احمدی، مدافع چپ این تیم، تماس گرفته و به او گفته است که قصد جذبش را دارد و نامش در فهرست بازیکنان مورد نظر قرار گرفته است. به روایت ابوالقاسم‌پور، پس از پایان مسابقه، پیام متفاوتی به احمدی منتقل شده و به او گفته‌اند دیگر نیازی به جذبش نیست.

اهمیت ادعای مدیرعامل استقلال خوزستان فقط در بحث مذاکره با بازیکن تحت قرارداد یک باشگاه دیگر خلاصه نمی‌شود. ابوالقاسم‌پور تلویحاً این تماس را اقدامی مشکوک در آستانه مسابقه توصیف کرد؛ اقدامی که می‌تواند ذهن بازیکن را درگیر آینده حرفه‌ای‌اش کند و بر تمرکز او در مسابقه اثر بگذارد. با این حال، او مدرک مستقلی برای اثبات ادعای خود در همان گفت‌وگو ارائه نکرد وجزئیات قابل راستی‌آزمایی از محتوای تماس منتشر نشده است.

پاسخ تارتار؛ احمدی اصلاً در فهرست من نبود

مهدی تارتار پس از طرح این اتهام روی خط برنامه آمد و آن را به‌طور کامل رد کرد. سرمربی پرسپولیس گفت در تمام دوران مربیگری‌اش با بازیکنان تیم‌های دیگر و حتی شاگردان سابقش هم تماس نمی‌گیرد، مگر در شرایطی که یکی از شاگردان قدیمی او مصدوم شده باشد و هدفش صرفاً احوال‌پرسی و دلجویی باشد. او حتی تأکید کرد اگر یک نفر مدعی شود پیش از مسابقه با تیم او تماس گرفته و چنین درخواستی مطرح کرده، دیگر مربیگری نخواهد کرد.

تارتار درباره محمدمهدی احمدی نیز توضیح داد که پس از حضورش در پرسپولیس، این بازیکن به عنوان بازیکن سابق سرخپوشان از سوی باشگاه به او معرفی شده، اما ترجیح داده بازیکنی با کیفیت بالاتر جذب کند؛ بنابراین احمدی اساساً در فهرست نهایی او قرار نداشته است. تارتار در عین حال با لحنی تند، ابوالقاسم‌پور را به بیان دروغ در تلویزیون متهم کرد و گفت از طرح چنین ادعایی از سوی کسی که او را دوست خود می‌دانسته، متعجب و متأسف شده است.

پای فولاد و حمید مطهری هم به میان آمد

ابوالقاسم‌پور در ادامه مدعی شد ماجرای تماس تارتار فقط مرتبط با بازیکن استقلال خوزستان نبوده و سرمربی پرسپولیس پیش‌تر با بازیکنانی از فولاد خوزستان تماس گرفته و آنها را به حضور در تیم خود امیدوار کرده است؛ ادعایی که مدیرعامل استقلال خوزستان آن را در ارتباط با اختلاف میان تارتار و حمید مطهری، سرمربی فعلی فولاد، مطرح کرد.

این بخش از صحبت‌های ابوالقاسم‌پور نیز در حد ادعای او باقی مانده و توضیح مستقلی از سوی حمید مطهری یا باشگاه فولاد درباره صحت این روایت دیده نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان اختلاف احتمالی میان دو مربی را به‌عنوان نتیجه قطعی چنین تماس‌هایی معرفی کرد. با این حال، ورود نام فولاد و مطهری به این مناقشه نشان می‌دهد ابوالقاسم‌پور قصد دارد ادعای خود را فراتر از یک اختلاف شخصی با سرمربی پرسپولیس مطرح کند.

از پرونده بیفوما تا اتهام تازه؛ ریشه یک تقابل رسانه‌ای

برای فهمیدن زمینه این جنجال، باید به پرونده تیوی بیفوما برگشت؛ اختلافی که پیش‌تر نیز در گزارش تابناک به آن پرداخته شد. استقلال خوزستان مدعی است برای انتقال بیفوما به پرسپولیس، باید ۳۵۰ هزار دلار از پرسپولیس دریافت می‌کرد که بابت این حکم دریافت کرده، اما سرخ‌پوشان از پرداخت این مبلغ خودداری کرده‌اند. ابوالقاسم‌پور اعلام کرده که باشگاهش ابتدا مسیر مذاکره را دنبال کرده، اما به‌دلیل آنچه همکاری نکردن مدیران پرسپولیس می‌داند، تصمیم گرفته موضوع را از مسیر حقوقی پیگیری کند.

از سوی دیگر پرسپولیس به ثبت یک‌ساله قرارداد بیفوما در سازمان لیگ استناد کرده و مدعی است قرارداد داخلی دوساله‌ای که استقلال خوزستان به آن اشاره می‌کند، به ثبت نرسیده و بر اساس دستورالعمل نقل‌وانتقالاتی معتبر نیست. همچنین گزارش شده شکایت‌های قبلی استقلال خوزستان در کمیته وضعیت به‌دلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی به رسیدگی نرسیده است. بنابراین اختلاف دو باشگاه درباره اصل تعهد مالی و اعتبار قرارداد همچنان محل مناقشه است و نباید ادعای یک طرف را حکم قطعی پرونده تلقی کرد.

حالا به نظر می‌رسد این اختلاف مالی، فضای تقابل میان دو باشگاه را به سطحی فراتر از پرونده بیفوما کشانده است. ابوالقاسم‌پور علاوه بر انتقاد از مدیران پرسپولیس، اتهامی را متوجه سرمربی این تیم کرد که از جنس دیگری است و می‌تواند اعتبار حرفه‌ای افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

از یک سو اتهامی بدون سند و مدرک را نمی‌توان معتبر دانست و در سوی دیگر، تکذیب تارتار نیز به‌تنهایی پایان ماجرا نیست. اگر استقلال خوزستان مدرکی در اختیار دارد، مسیر درست ارائه آن به مراجع رسیدگی‌کننده است؛ همان‌طور که تارتار و پرسپولیس نیز می‌توانند برای دفاع از خود خواستار بررسی رسمی شوند. تبدیل این اتهام به جنگ لفظی تلویزیونی، نه حقیقت را روشن می‌کند و نه به فوتبال کم‌حاشیه‌تر کمک خواهد کرد.

آنچه فعلاً روشن است، تشدید تقابل میان مدیرعامل استقلال خوزستان و باشگاه پرسپولیس است؛ تقابلی که از پرونده مالی بیفوما آغاز شد و حالا به اتهامی درباره تماس با بازیکن در آستانه مسابقه رسیده است. پرسش اصلی این است؛ آیا ابوالقاسم‌پور برای ادعای خود سندی دارد و حاضر است آن را در اختیار مرجع رسمی قرار دهد یا این پرونده نیز در حد یک جنجال رسانه‌ای باقی خواهد ماند؟