به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی تابناک ، رشد ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵، نشان از یک بحران واقعی در بازار است؛ بنابراین وقتی هر متر مربع ۳۱۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، یعنی خانه‌داری برای جوانان غیرممکن شده است و حالا سوال این است که چرا با وجود تمام وعده‌ها، بازار مسکن با چنین جهش وحشتناکی روبرو شده است؟

قیمت مسکن تهران در شرایطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است که مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی، نااطمینانی و کاهش قدرت خرید وجود دارد اما در چنین شرایطی، جهش قابل‌توجه قیمت‌ها پاسخگویی وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن را ضروری می کند .

بر اساس داده های موجود، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با آبان ۱۴۰۴، رشد حدود ۲۰۰ درصدی و نزدیک به سه‌برابر شدن قیمت را نشان می‌دهد. اما این افزایش در حالی مطرح می‌شود که انتظار می‌رود نااطمینانی و افزایش ریسک‌های اقتصادی، دست‌کم بخشی از تقاضای سرمایه‌ای و معاملاتی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.با این حال، رشد قیمت‌های اعلام‌شده این پرسش را ایجاد می‌کند که چه عواملی موجب شده است تا بازار مسکن تهران برخلاف انتظار اولیه، با چنین جهشی مواجه شود؟

قیمت مسکن تهران؛ از رشد ریالی تا جهش دلاری

داده های زیر نشان می دهد که تغییرات قابل‌توجهی درمورد شاخص قیمت مسکن تهران بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵وجود دارد . نمودار رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ به عدد ۱۹۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که به معنای افزایش نزدیک به سه‌برابری قیمت‌ها طی یک سال گذشته است اما نکته قابل‌توجه این است که رشد ۲۰.۱ درصدی قیمت مسکن به دلار است و این اعداد به این دلیل مهم است که افزایش قیمت ملک صرفاً به کاهش ارزش پول ملی محدود نمانده و بر مبنای محاسبه دلاری نیز رشد قیمت گزارش شده است.





خانم وزیر برای کنترل بازار مسکن چه برنامه‌ای دارید؟

افزایش قیمت مسکن تهران، پرسش‌های جدی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی به سکان داری فرزانه صادق مالواجرد و سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تأمین و مدیریت بازار مسکن مطرح می‌کند. برای مثال این سوال مطرح است که در شرایطی که ریسک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، چه عواملی موجب شده قیمت مسکن تهران با چنین سرعتی رشد کند؟ آیا این افزایش به خاطر کمبود عرضه یا انتظارات تورمی بوده یا نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه است؟ وزارت راه و شهرسازی چه ارزیابی از این وضعیت دارد؟

پرسش دیگر این است که سیاست‌های حمایتی برای خانه‌اولی‌ها و برنامه مسکن استیجاری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ وقتی قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت، به ۳۱۰ میلیون تومان می‌رسد، دسترسی خانوارهای جوان و طبقه متوسط به مسکن ملکی دشوارتر از گذشته شده است.

سوال دیگر اینکه اگر شاخص رشد سالانه قیمت مسکن در نمودار مورد استناد به حدود ۲۰۰ درصد رسیده باشد، وزارت راه و شهرسازی چه ابزارهایی برای رصد تحولات بازار، افزایش عرضه مؤثر و مقابله با سوداگری در اختیار دارد؟ البته انتظار از وزارتخانه متولی مسکن این نیست که صرفاً آمار افزایش قیمت‌ها را ثبت و منتشر کند؛ بلکه باید درباره سیاست‌های اجرایی، میزان تحقق برنامه‌های تأمین مسکن و موانع موجود نیز به افکار عمومی پاسخ دهد.

فشار بیشتر بر مستأجران و طبقه متوسط

تجربه نشان داده است که افزایش شدید قیمت مسکن، حتی اگر در ابتدا در بازار خریدوفروش خود را نشان دهد تبعات زیادی بر سایر بخش‌های بازار مانند فشار بر بازار اجاره دارد برای مثال رشد قیمت خرید به افزایش انتظارات مالکان درباره ارزش دارایی و بازده مورد انتظار آنها منجر خواهد شد و ممکن است فشار بیشتری بر مستأجران وارد شود؛ هرچند میزان انتقال این افزایش به اجاره‌بها به شرایط عرضه و تقاضای بازار اجاره نیز بستگی دارد.

تبعات دیگر افزایش قیمت مسکن، دشوارتر شدن دسترسی طبقه متوسط و خانوارهای جوان به مسکن ملکی است چراکه با افزایش فاصله میان درآمد و قیمت خانه، مدت زمان لازم برای پس‌انداز و تأمین آورده اولیه افزایش پیدا می‌کند و بخشی از متقاضیان مصرفی ناچار می‌شوند خرید مسکن را به تعویق بیندازند.

همچنینتقاضا برای سکونت در مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهرها افزایش یافته و در صورت نبود برنامه متناسب برای توسعه زیرساخت‌ها و تأمین خدمات شهری، این روند ممکن است به گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی در برخی مناطق منجر می شود.

وزارت راه و شهرسازی باید درباره وضعیت بازار مسکن پاسخگو باشد

افزایش قیمت مسکن تهران در سال ۱۴۰۵، موضوعی است که با معیشت، امنیت اقتصادی و آینده خانوارها ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان نسبت به عملکرد سیاست‌های تنظیم بازار و برنامه‌های تأمین مسکن بی‌تفاوت بود به همین جهت در چنین وضعیتی ضرورت بازنگری در سیاست‌های عرضه، حمایت از متقاضیان مصرفی، ساماندهی بازار اجاره و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه را برجسته می‌کند.

خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی لازم است درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، وضعیت برنامه‌های حمایتی و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی مردم به مسکن شفاف سازی کند. البته مردم به گزارش‌های آماری صرف نیاز ندارند و آنچه مهم است سیاست‌هایی است که باید به بهبود شرایط سکونت و افزایش امکان خانه‌دار شدن خانوارها منجر می شد بنابراین اگر ابزارهای فعلی برای مهار مشکلات بازار مسکن کافی نیست، لازم است در سیاست‌ها و ارائه برنامه‌ای شفاف و قابل ارزیابی، بازنگری جدی صورت گیرد.