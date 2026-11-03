در حالی که میلیون‌ها نفر در صف‌های طولانی مسکن به امید خانه‌ای کوچک منتظرند، تقاضای واریز یک‌جای مبالغ ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان، امیدهای این اقشار را به شوک تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، در حالی که میلیون‌ها شهروند با چالش بزرگ تامین مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ارسال پیامک‌هایی با درخواست واریز مبالغ سرسام‌آور ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از سوی ادارات کل راه و شهرسازی به متقاضیان موجی از نگرانی و اعتراض را ایجاد کرده است.

فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دراین خصوص اعلام کرد : نمی‌توان انتظار داشت متقاضیان این مبالغ را به‌صورت یکجا تأمین و پرداخت کنند و حتی در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به 80 یا 90 درصد رسیده است، مبالغ موردنیاز باید متناسب با زمان افتتاح پروژه‌ها و در ماه‌های مختلف تقسیم‌بندی شود.

او همچنین درباره الحاق اراضی به محدوده شهرها گفت: بخشی از اراضی مراحل قانونی الحاق به محدوده را طی کرده بودند، اما در برخی موارد این فرآیند بدون بررسی‌های کارشناسی کافی انجام شده بود و به همین دلیل، در یک بازه زمانی مشخص، امکان ساخت‌وساز در این اراضی و میزان انطباق آمار اعلام‌شده در سامانه تم با ظرفیت واقعی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. اگرچه در ابتدا آمار اراضی الحاق‌شده قابل‌توجه بود، اما بررسی‌های فنی نشان داد در بخشی از این اراضی به دلایل مختلف امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.

به گفته صادق، پس از انجام پایش‌ها، میزان اراضی قابل استفاده در سامانه تم ثبت شده است و اطلاعات مربوط به این اراضی به‌زودی در فرایند ثبت‌نام‌های بعدی و برای متقاضیانی که پس از 830 هزار متقاضی قبلی در صف انتظار 700 هزار نفری قرار دارند، اعلام خواهد شد.

وزارت راه با چه منطقی از مردم پول می‌خواهد؟

اما اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه پرداخت مبالغ توسط متقاضیان مسکن و وضعیت اراضی الحاق شده، پرده از یک بحران برنامه‌ریزی برمی‌دارد چراکه وقتی خانم وزیر می‌گوید پرداخت یکجای مبالغ بالا امکان‌پذیر نیست، در واقع دارد اعتراف می‌کند که مدل‌های مالی وزارتخانه با واقعیت‌های اقتصادی مردم فاصله دارد.

مساله دیگر درمورد ارسال پیامک‌های درخواست پرداخت مبالغ هنگفت ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان هم از نظر وزیر راه و شهرسازی غیرممکن است اما سوال مهم این است که چه کسی و با چه منطقی این پیامک‌ها را ارسال کرده است؟ این درحالی است که وزارت راه، متولی کل این زنجیره است و ارسال چنین درخواست‌هایی صرفا نبود سیستم جامع مالی در این وزارتخانه را گوشزد می کند.

ازسویی دیگر، اینکه وزیر اکنون می‌گوید مبالغ باید تقسیم‌بندی شود، یعنی تا به امروز سیستم پرداخت‌ها بر اساس نیاز سازنده بوده است، نه توان خریدارو این یعنی این وزارتخانه در اولویت‌بندی خود، رفاه متقاضی را فدای سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کرده است.

آمار کاغذی در برابر واقعیت میدانی

البته خانم وزیر تاکید کرد که برخی اراضی بدون بررسی کارشناسی الحاق شده‌انداما بررسی‌های فنی نشان داد بخش بزرگی از آن‌ها غیرقابل ساخت هستند . بنابراین الحاق زمین به محدوده شهری که یکی از حساس‌ترین تصمیمات شهرسازی است حالا متوجه شده‌اند زمین‌ها غیرقابل ساخت هستند.

ابهام در آینده ۷۰۰ هزار متقاضی مسکن!

همچنین اشاره به صف انتظار ۷۰۰ هزار نفری پس از ۸۳۰ هزار متقاضی قبلی، عمق گسترده بحران را نشان می دهد این درحالی است که وقتی وزیر می‌گوید اطلاعات اراضی به‌زودی برای صف انتظار اعلام می‌شود، در حالی که همزمان اعتراف می‌کند بخشی از زمین‌ها غیرقابل ساخت هستند و این سوال پیش می آید که آیا با حذف زمین‌های غیرقابل ساخت، ظرفیت واقعی برای این ۷۰۰ هزار نفر چقدر کاهش یافته است؟

ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته است تضمین کند که زمین‌های قابل ساخت چگونه و بر چه اساسی بین متقاضیان توزیع می‌شود تا دوباره شاهد رانت‌های مشابه نباشیم.