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نتانیاهو: کابینه آینده وارد هیچ جنگی نخواهد شد
«بنیامین نتانیاهو» مدعی شد که کابینه آینده این رژیم وارد هیچ جنگی نخواهد شد و نمیتواند درباره دولتی که حامیان تروریسم در آن شرکت میکنند، به توافق رسید.
به گزارش تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که کابینه آینده این رژیم وارد هیچ جنگی نخواهد شد و نمیتواند درباره دولتی که حامیان تروریسم در آن شرکت میکنند، به توافق رسید.
منبع: مهر
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