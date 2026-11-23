کپی پیوندچاپ3 دیدگاه5766 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم نبض خبرجمله تاریخی غلامرضا نیکخواه که وایرال شد تعداد بازدید: ۱۷۶۰ تعداد بازدید: ۱۷۶۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203851 | 5766 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۴۸ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن غلامرضا نیکخواه جمله تاریخی درباره هنرش گفته بود که حال پس از درگذشت این بازیگر ویرال شد. این ویدیو از زنده یاد نیکخواه را در تابناک میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203851/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرغلامرضا نیکخواه مطالب مرتبطاعلام زمان تشییع غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله به قشمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲آخرین خندههای تلویزیون؛ چرا دیگر بازیگرانی مثل غلامرضا نیکخواه نداریم؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲از تئاتر بوشهر تا «مرد هزارچهره» و «جوکر» ؛ روایت زندگی و کارنامه غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ویدیویی که پس از فوت غلامرضا نیکخواه وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲غلامرضا نیکخواه درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴سکانسهایی از فیلم جزایر قناریتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸سکانسهایی از فیلم قیفتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴سکانسهایی از فیلم دور زدن ممنوعتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ رامین متقی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۱:۲۶ +۴ −۰ پاسخ بخاطر لبخند هایی که رو لبمون نشوندی ازت ممنونیم. روحت قرین رحمت الهی باشه آقای نیکخواه Mostafa Faraji ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۵۹ +۳ −۰ پاسخ خدا رحمتش کنه بهروز ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۵۸ +۳ −۰ پاسخ روجت شاد مرد دوست داشتنی دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
بخاطر لبخند هایی که رو لبمون نشوندی ازت ممنونیم. روحت قرین رحمت الهی باشه آقای نیکخواه
خدا رحمتش کنه
روجت شاد مرد دوست داشتنی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.