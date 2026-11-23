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نبض خبر
تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله به قشم
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تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله آمریکا به قشم و توصیه شان به مردم برای وطن فروشی را میبینید. به نظرتان باید با این جماعت چه کرد؟
نبض خبر
تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله آمریکا به قشم و توصیه شان به مردم برای وطن فروشی را میبینید. به نظرتان باید با این جماعت چه کرد؟
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