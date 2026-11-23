دو روایت از فحاشی و درگیری در مجلس شورای اسلامی ویدیویی از مهدی کوچک زاده منتشر شده که روایت خود را از درگیری و تعطیلی جلسه مجلس به شکل مبهم و…

ویدیوی بازدید رستم از شهر موشکی را ببینید ویدیوی هوش مصنوعی بازدید رستم دستان به همراه سید مجتبی موسوی از شهر موشکی را ببینید

تصاویر لحظات انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به رهبری در مجلس خبرگان تصاویر اجلاس فوق العاده خبرگان رهبری و انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر ا…