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اعلام زمان تشییع غلامرضا نیکخواه
مراسم تشییع غلامرضا نیکخواه چهارشنبه ۴ آذر ماه برگزار میشود.
به گزارش تابناک، مراسم تشییع زنده یاد «غلامرضا نیکخواه» چهارشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.
غلامرضا نیکخواه امروز ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت و خانه سینما خبرش را تایید کرد.
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