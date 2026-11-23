به گزارش تابناک، حمید بورد امروز در سومین رویداد «جام رسانه امید» با اشاره به سابقه حضور خود در بسیج و تأثیر این فرهنگ در عرصه‌های مختلف کشور بیان کرد: مهرماه سال ۱۳۵۹ برای نخستین بار با هدف ثبت‌نام و اعزام به جبهه به بسیج مراجعه کردم. آن روزها آغاز آشنایی من با فرهنگ و تفکر بسیجی بود و امروز، پس از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان به آشنایی و همراهی با این فرهنگ افتخار می‌کنم.

وی با یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) درباره جایگاه بسیج افزود: بسیج لشکر مخلص خداست و انقلابیون، آزادگان و حق‌جویان همواره به این فرهنگ و آرمان وفادار بوده‌اند.

تفکر بسیجی متناسب با نیازهای کشور نقش‌آفرینی می‌کند

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه مأموریت بسیج در دوره‌های مختلف متناسب با شرایط کشور تغییر می‌کند، تصریح کرد: یک روز حضور در میدان دفاع و جهاد نظامی ضرورت دارد و روز دیگر، جهاد اقتصادی، علمی و صنعتی در اولویت قرار می‌گیرد. گستردگی اقشار بسیج، از دانشجویان و روحانیون تا دیگر گروه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این تفکر برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف است.

بورد با اشاره به شرایط کشور و جنگ ترکیبی تمام‌عیار دشمن گفت: اگرچه ممکن است فضای عمومی جامعه، جنگی به نظر نرسد، اما واقعیت این است که کشور درگیر جنگی نابرابر و چندبعدی است. تجربه ملت ایران سبب شده است جامعه با وجود این شرایط، همچنان با آرامش و استواری مسیر خود را ادامه دهد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نفت در شرایط کنونی افزود: صنعت نفت یکی از بخش‌های راهبردی کشور است که با اتکا به توان متخصصان داخلی، نیروی انسانی توانمند و تجربه چندین دهه فعالیت، توانسته است در برابر چالش‌های متعدد ایستادگی کند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در این صنعت بیان کرد: صنعت نفت در سال‌های گذشته، به‌ویژه در مقاطع حساس، عملیات‌های گسترده و پیچیده‌ای را در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، تولید و نگهداشت انجام داده است. امروز نیز بیش از ۶۰ میدان نفتی و بیش از ۱۰۰ مخزن در زنجیره گسترده فعالیت‌های این صنعت مدیریت می‌شود.

مدیریت پیشگیرانه بحران، از شاخص‌های موفقیت صنعت نفت است

بورد با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران در صنعت نفت گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت یک مجموعه، توانایی پیش‌بینی بحران و اتخاذ تصمیم به‌موقع است. گاهی مدیریت صحیح بحران سبب می‌شود مردم اساساً از ابعاد خطر و مشکلات پیش‌آمده آگاه نشوند.

وی برای تبیین این موضوع به ماجرای مدیریت یک کشتی در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: گاهی فرمانده‌ای با تصمیم‌گیری به‌موقع، جان همه مسافران را نجات می‌دهد و پس از حادثه مورد قدردانی قرار می‌گیرد؛ اما فرمانده دیگری با پیش‌بینی خطر و تغییر به‌موقع مسیر، اساساً اجازه وقوع حادثه را نمی‌دهد و شاید هیچ‌گاه دیده نشود. به اعتقاد من، عملکرد صنعت نفت در بسیاری از مقاطع از جنس همین تصمیم‌گیری پیشگیرانه و به‌موقع بوده است.

وی ادامه داد: نتیجه این مدیریت و تلاش شبانه‌روزی آن است که مردم در حوزه تأمین انرژی، تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی، سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها و شبکه گازرسانی با کمبود و اختلال گسترده مواجه نشده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده توانمندی، برنامه‌ریزی و آمادگی مجموعه بزرگ صنعت نفت کشور است.

بیش از ۲۰ هزار تن آواربرداری در تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت

سرپرست وزارت نفت با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت تصریح کرد: همکاران ما بلافاصله پس از وقوع حملات و وارد شدن آسیب‌ها، عملیات بازسازی را آغاز کردند. در این مدت، حجم قابل‌توجهی از آواربرداری و تعمیرات تخصصی انجام شده و تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن آواربرداری صورت گرفته است.

بورد افزود: در بسیاری از موارد، تجهیزات و تأسیسات آسیب‌دیده با تکیه بر توان فنی و تخصص نیروهای داخلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعمیر و به چرخه فعالیت بازگردانده شده‌اند. این اقدام‌ها نشان می‌دهد صنعت نفت کشور افزون بر برخورداری از ظرفیت تولیدی گسترده، از توان بالایی در حوزه تعمیرات، بازسازی و استمرار تولید نیز برخوردار است.

وی با تأکید بر نقش جهادگران صنعت نفت گفت: امروز همکاران ما در بخش‌های مختلف این صنعت، با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری در حال انجام وظیفه هستند تا روند تولید، تأمین و توزیع انرژی بدون وقفه ادامه یابد. این روحیه همان فرهنگ بسیجی است که در عرصه‌های مختلف کشور، از دفاع مقدس تا جهاد اقتصادی و صنعتی، منشأ پیشرفت و سربلندی ایران بوده است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به بازگشت بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت بیان کرد: خوشبختانه تاکنون ۵۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته بازگشته است و در بخش‌های مختلف تولید، از جمله گاز، اقدام‌های مؤثری انجام شده است.

بورد با اشاره به وضعیت تولید و مصرف انرژی در کشور گفت: در حال حاضر شبکه انرژی کشور با ناترازی روبه‌روست؛ به این معنا که میزان مصرف با تولید برابری نمی‌کند. شدت مصرف انرژی در کشور ما چند برابر کشورهای اروپایی است و حتی در مقایسه با کشورهایی مانند روسیه که منابع گازی بیشتری در اختیار دارند، وضعیت مصرف قابل‌توجه است. روسیه با وجود برخورداری از منابع گازی بیشتر، ۵۰ درصد شبکه خود را به این شکل مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت انرژی بر دو محور تولید و مصرف استوار است، افزود: باید مصرف را کنترل کنیم و در بخش تولید نیز با تمام توان و متناسب با شرایط موجود تلاش کنیم. تا اواخر آذر و اواسط دی‌ماه تلاش خواهیم کرد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌هایی را که دشمن به صنعت نفت آسیب زده است، بازگردانیم؛ اما تحقق این هدف به یک جهاد همگانی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه نیاز دارد.

صرفه‌جویی ۲۰ درصدی مصرف خانگی به مدیریت ناترازی کمک می‌کند

سرپرست وزارت نفت با تأکید دوباره بر شدت بالای مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: شدت مصرف انرژی ما چند برابر کشورهای اروپایی است. همان‌طور که اشاره کردم، روسیه با وجود برخورداری از منابع گازی بیشتر، شبکه خود را به این شکل مدیریت می‌کند؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد شبکه انرژی کشور ما به گاز وابسته است. بنابراین امسال، همان‌گونه که مردم در میدان جنگ ایستادگی کردند، باید با همراهی و مشارکت یکدیگر، جهادی برای کنترل مصرف شکل دهیم.

بورد ادامه داد: اگر در بخش خانگی ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم پیک مصرف را به حدود ۶۰۰ برسانیم. این میزان صرفه‌جویی رقم دور از دسترسی نیست و با صرفه‌جویی روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به نقش بسیج در مدیریت مصرف انرژی گفت: بسیج برای تحقق این هدف وارد میدان شده است. کشور ۲۰ هزار پایگاه بسیج دارد که هر یک از آنها می‌توانند به مرکزی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و دعوت مردم به این جهاد بزرگ تبدیل شوند. باید در این عرصه نیز دشمن را ناامید کنیم.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ظرفیت مساجد و مشارکت عمومی افزود: کشور ۸۰ هزار مسجد دارد که هر یک می‌توانند پایگاهی برای ترویج مدیریت مصرف باشند. همچنین ۳۳ میلیون جان‌فدا یا ۳۵ میلیون نفر در این طرح مطرح هستند که آمار دقیق آن را به خاطر ندارم. اگر هر یک از افراد روزانه دو مترمکعب صرفه‌جویی کنند، باز هم می‌توانیم بحران امسال را پشت سر بگذاریم.

اطلاع‌رسانی درباره شرایط انرژی بدون ایجاد نگرانی در جامعه

بورد با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم تصریح کرد: باید به شیوه‌ای مناسب و بدون ایجاد نگرانی در جامعه، شرایط کشور و قرار داشتن در وضعیت جنگی را برای مردم تشریح کنیم. با این حال، اینکه مردم تا این لحظه احساس آرامش می‌کنند، نشان می‌دهد فرزندان آنها در صنعت نفت وظایف خود را به‌درستی انجام داده‌اند.

تولید بنزین به مصرف نزدیک شد

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین گفت: در حوزه بنزین نیز اقدام‌های خوبی انجام شده و به‌تدریج در حال پیشرفت هستیم؛ به‌گونه‌ای که تقریباً میزان تولید با مصرف برابری می‌کند. این اتفاق دستاورد بزرگی است؛ زیرا هم شدت مصرف کنترل شده و رشد مصرف منفی شده است و هم تا حدودی صرفه‌جویی در این بخش محقق شده است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ظرفیت صرفه‌جویی در حوزه فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: اگر بتوانیم ۲۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم، با توجه به تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد. برای تحقق این هدف باید تمهیدات و قوانین لازم در نظر گرفته شود و با جلوگیری از مصرف بی‌رویه، زمینه صرفه‌جویی و در نهایت صادرات فراهم شود. هر لیتر گازوئیل تقریباً یک دلار ارزش دارد که رقم قابل‌توجهی برای کشور است.

تداوم تولید و فعالیت تأسیسات نفتی، نشانه توان عملیاتی صنعت نفت است

بورد با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت تأکید کرد: همکاران ما اقدام‌های بسیار خوبی انجام داده‌اند. نکته اصلی این است که ابتدا باید مردم را نسبت به شرایط کشور و قرار داشتن در وضعیت جنگی آگاه کنیم؛ البته این آگاهی‌بخشی نباید به ناامیدی منجر شود، بلکه باید با اقتدار و امیدواری به مسیر خود ادامه دهیم.

وی افزود: اینکه امروز در چنین شرایطی ایستاده‌ایم، نشان‌دهنده اقتدار کشور است. مدیریت ۴ تا ۵ هزار حلقه چاه، استمرار تولید و فعالیت بدون اختلال ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارخانه در این حوزه، بیانگر توانمندی صنعت نفت است. همچنین مدیریت ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکوی دریایی در شرایط بمباران موشکی و پیگیری صادرات، نشان‌دهنده اقتدار و توان عملیاتی کشور است.

بسیج ظرفیت‌های مردمی برای کاهش مصرف انرژی

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی گفت: از سوی دیگر، باید برای تحقق یک هدف مهم بسیج شویم و آن جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی است. به اعتقاد من، بسیج می‌تواند به‌دلیل گستردگی، برخورداری از ظرفیت ۲۰ میلیونی و امکانات مناسب، بهترین پایگاه برای پیشبرد این هدف باشد و به صرفه‌جویی و افزایش ظرفیت صادرات کشور کمک کند.

بورد تأکید کرد: باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم. رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش مؤثری دارند و می‌توانند در تحقق این هدف مشارکت کنند.

وی در پایان با بیان اینکه تفکر بسیجی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند، گفت: باید در همه موضوعات و ارکان کشور، بسیجی فکر کنیم و نتیجه‌گرا باشیم. اگر این تفکر در جامعه نهادینه شود و بتوانیم در مصرف حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز و بنزین ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، ان‌شاءالله این هزینه سنگین تاریخی را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.



