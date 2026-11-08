چه کسانی گزینه‌های احتمالی دولت برای تصدی وزارت نفت و وزارت اطلاعات هستند و سرنوشت معرفی وزیر اطلاعات به مجلس به کجا خواهد رسید؟

به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به پایان فعالیت دولت، حمید بورد به‌ عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار وی، نام مهدی کرباسیان و سیدعماد حسینی نیز به‌ عنوان دیگر گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت نفت مطرح شده است. همچنین برخی افراد خارج از بدنه وزارت نفت نیز در فهرست گزینه‌های احتمالی قرار دارند.

گزینه حاشیه‌ساز دولت برای وزارت اطلاعات؟

در همین حال، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با تابناک، درباره گزینه دولت برای تصدی وزارت اطلاعات، اظهار کرد: دولت در نظر دارد فردی حاشیه‌ساز را که در دولت حسن روحانی نیز حضور داشته و در دولت شهید رئیسی، خلع لباس شده بود را به‌ عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند.

وی افزود: طولانی شدن روند معرفی وزیر اطلاعات به مجلس، به فراهم کردن شرایط برای معرفی این فرد بازمی‌گردد.

به گفته این منبع، فرد موردنظر و اطرافیانش تلاش گسترده‌ای برای برداشته شدن شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات انجام می‌دهند؛ چراکه این گزینه فاقد این شرط است.

این منبع آگاه تصریح کرد: در صورتی که شرایط لازم برای معرفی فرد مذکور فراهم نشود، احتمال دارد حجت‌الاسلام شفیعی به‌ عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شود.