بورد خبر داد:
تصمیم جدید درباره سهمیه کارت جایگاه و سوخت
سرپرست وزارت نفت گفت: با جمعآوری کارتهای جایگاه، سهمیه آن به کارت سوخت افراد اضافه میشود و درصورت وجود ایراد یا دریافت بازخوردها، بهتدریج اصلاح میشوند.
به گزارش تابناک، حمید بورد با بیان اینکه با جمعآوری کارتهای جایگاه به نوعی سهمیه آن به کارت سوخت افراد اضافه میشود، اظهار کرد: این طرحها بهصورت آزمایشی اجرا میشوند و درصورت وجود ایراد یا دریافت بازخوردها، بهتدریج و قدمبهقدم اصلاح و پیش برده خواهند شد.
وی متذکر شد: مردم اصلا نگران نباشند، ما به بهترین نحو بنزین، گازوئیل و سایر سوختها را تامین میکنیم، اما لازمه اجرای این طرحها همکاری کامل مردم است.
سرپرست وزارت نفت تاکید کرد: هر طرحی نیز که ایرادی داشته باشد بازخورد آن را از مردم دریافت میکنیم و طبیعتا اصلاح خواهیم کرد.
منبع: ایسنا ـ انرژی
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