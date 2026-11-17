به گزارش تابناک، حمید بورد با بیان اینکه با جمع‌آوری کارت‌های جایگاه به نوعی سهمیه آن به کارت سوخت افراد اضافه می‌شود، اظهار کرد: این طرح‌ها به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و درصورت وجود ایراد یا دریافت بازخوردها، به‌تدریج و قدم‌به‌قدم اصلاح و پیش برده خواهند شد.

وی متذکر شد: مردم اصلا نگران نباشند، ما به بهترین نحو بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها را تامین می‌کنیم، اما لازمه اجرای این طرح‌ها همکاری کامل مردم است.

سرپرست وزارت نفت تاکید کرد: هر طرحی نیز که ایرادی داشته باشد بازخورد آن را از مردم دریافت می‌کنیم و طبیعتا اصلاح خواهیم کرد.