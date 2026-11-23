پلیس اسرائیل از بازداشت مردی ۶۹ ساله به ظن همکاری با یک عامل ایرانی و توزیع اعلامیه‌های تهدیدآمیز در ازای پول خبر داد.

به گزارش تابناک؛ پلیس اسرائیل و شین‌بت (سازمان امنیت داخلی رژیم اسرائیل) اعلام کردند که یک ساکن ۶۹ ساله شهر «حولون» به ظن همکاری با یک عامل ایرانی و توزیع اعلامیه‌های تهدیدآمیز در شمال تل‌آویو در ازای دریافت پول، دستگیر شده است.

این فرد در ۱۶ نوامبر در چارچوب عملیات مشترک ضد جاسوسی بازداشت شد.

منبع: تسنیم