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دستگیری یک اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران
پلیس اسرائیل از بازداشت مردی ۶۹ ساله به ظن همکاری با یک عامل ایرانی و توزیع اعلامیههای تهدیدآمیز در ازای پول خبر داد.
به گزارش تابناک؛ پلیس اسرائیل و شینبت (سازمان امنیت داخلی رژیم اسرائیل) اعلام کردند که یک ساکن ۶۹ ساله شهر «حولون» به ظن همکاری با یک عامل ایرانی و توزیع اعلامیههای تهدیدآمیز در شمال تلآویو در ازای دریافت پول، دستگیر شده است.
این فرد در ۱۶ نوامبر در چارچوب عملیات مشترک ضد جاسوسی بازداشت شد.
منبع: تسنیم
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