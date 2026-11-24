نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانع نشدند و به میدری کارت زرد دادند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارت زرد گرفت

به گزارش تابناک؛ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳ آذر) مجلس شورای اسلامی سوال زینب قیصری از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا این وزارتخانه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری عمل نمی‌کند و علت بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو چیست.

بعد از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیصری اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ لذا پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد.

در نهایت نمایندگان با ۱۰۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ‌های میدری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

گفتنی است، قالیباف اعلام کرد این سومین کارت زرد مجلس به میدری است.

منبع: مهر



