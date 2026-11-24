به گزارش تابناک؛ دختر و پسر جوان دست از تلاش برنداشته و با لگد، محکم به شیشه خودرو می‌کوبیدند که دقایقی بعد وقتی یک پسربچه مدرسه‌ای همراه مادرش در حال عبور از آن محل بود، متوجه آنها شد و با کمک مادرش و اعلام موضوع به پلیس، دختر و پسر جوان را در حالی که دست‌ها و پاهایشان را بسته بودند، از خودرو بیرون آوردند.

دختر جوان که به‌شدت ترسیده بود به مأموران گفت:«یک موتورسوار با تهدید چاقو ما را در خودرو حبس کرد و طلایم را سرقت کرد.»

وقتی آنها به دادسرا رفتند تا شکایت خود را تکمیل کنند دختر جوان گفت:«مدتی قبل با اشکان آشنا شدم و چند باری با هم به کافی‌شاپ رفتیم و در تماس‌هایی که داشتیم از همدیگر خوشمان آمد. از آنجایی که اشکان مهندس بود و وضع مالی نسبتاً خوبی داشت، در برابر پیشنهاد ازدواجش پاسخ مثبت دادم. در این مدت او به من گفت قیمت طلا رو به کاهش است اگر الان طلاهایم را بفروشم می‌توانم مقدار بیشتری طلا بخرم و گفت که دوست طلافروشی دارد که طلاها را با قیمتی بالاتر از قیمت سایر طلافروشی‌ها خریداری می‌کند و من با پیشنهاد اشکان، روز حادثه طلاهایم را برداشته و سوار بر خودروام شدیم تا به طلافروشی برویم. اشکان به من گفته بود خودش هم چند روز قبل طلاهایش را فروخته است.»

سرقت با تهدید

او ادامه داد:«در مسیر طلافروشی بودیم که ناگهان موتورسواری با ایما و اشاره از ما خواست توقف کنیم. من نمی‌خواستم بایستم اما اشکان اصرار کرد توقف کنم و ببینم چه کار دارد. من هم خودرو را کنار خیابان نگه داشتم. موتورسوار ماسک به صورت و حتی دستکش هم به دست داشت، من چهره‌اش را ندیدم. به محض اینکه شیشه را پایین دادم تا متوجه شوم درخواست مرد موتورسوار چیست، او چاقو را روی گلویم قرار داد و تهدیدم کرد و گفت کیفت را بده. من از ترس جانم هر چه خواست انجام دادم. اشکان با مشاهده این صحنه، در خودرو را باز کرد که کمک بگیرد، اما مرد موتورسوار بلافاصله به سمت او رفت و با تهدید او را داخل خودرو انداخت. بعد دست و پاهای ما را بست و سوئیچ را گرفت و قفل را زد و ما هم حبس شدیم.»

با شکایت زن جوان، اشکان هم اظهارات او را تأیید کرد و مدعی شد مرد سارق، طلاهای او را نیز که یک دستبند و گردنبند بود به سرقت برده است. دختر جوان با شنیدن این حرف تعجب کرد و پرسید مگر تو هم طلا همراهت بود؟ اشکان هم مدعی شد که دستبند و گردنبند همراهش بوده و سرقت شده است.

پرونده این سرقت میلیاردی برای رسیدگی به شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ ارجاع شد. وقتی دختر جوان فاکتور طلاهایش را ضمیمه پرونده کرد، از اشکان هم خواسته شد فاکتور طلاهایش را ارائه دهد اما او مدعی شد فاکتور ندارد و گم شده است.

در حالی که تحقیقات ادامه داشت، دختر جوان بار دیگر به پلیس مراجعه کرد و گفت:«زمانی که اشکان به من گفت طلاهایش با او بوده، من با خودم فکر کردم شاید او درست می‌گوید و من متوجه طلاهایش نشده بودم اما امروز وقتی داشتم عکس‌هایم را نگاه می‌کردم به عکس خودم و اشکان رسیدم که روز حادثه و ساعتی قبل از اینکه مورد سرقت قرار بگیریم، خیلی اتفاقی با هم عکس سلفی انداخته بودیم. با دقت عکس را نگاه کردم و متوجه شدم اشکان هیچ طلایی به همراه نداشته است. نمی‌دانم چرا او این دروغ را مطرح کرده است.»

با برملا شدن این موضوع، بار دیگر تحقیقات از اشکان صورت گرفت و مرد جوان این‌بار مدعی شد:«من طلاهایم را فروخته بودم اما زمانی که دزد به ما زد، با خودم گفتم بگویم طلاهای من هم به سرقت رفته است تا بتوانم پولی از این ماجرا به دست بیاورم.»

وسوسه سرقت

اظهارات متناقض اشکان باعث شد بازپرس امیرحسین شریفی‌وند به او مشکوک شود. در تحقیقات صورت گرفته از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، مشخص شد اشکان نه‌تنها وضع مالی خوبی، بلکه کار و کاسبی هم ندارد. از سوی دیگر یک پیامک در گوشی او باعث شد پلیس وی را به‌عنوان مظنون به سرقت بازداشت کند.

کارآگاهان پی بردند اشکان روز حادثه و لحظاتی قبل از سوار شدن به خودروی دختر جوان به شخصی پیام ارسال کرده و نوشته است:«موقعیت مکانی آنلاین را برایت ارسال می‌کنم تا بتوانی به‌راحتی ما را پیدا کنی.»

با به دست آمدن این سرنخ و مدارک دیگر، وقتی اشکان برای سومین‌بار مقابل بازپرس دادسرای ویژه سرقت قرار گرفت به سرقت چندین میلیاردی با همدستی پسر خاله‌اش اعتراف کرد.

او گفت:«من در یک شرکت کارمند ساده هستم، وضع مالی‌ام هم خوب نیست اما همیشه دلم می‌خواست آدمی پولدار باشم، در صفحه اینستاگرام هم خودم را مهندس معرفی کرده بودم تا اینکه با این دختر آشنا شدم. هر چقدر وضع مالی من بد بود، او پولدار بود. وقتی از این موضوع باخبر شدم، تصمیم گرفتم سناریوی سرقت طلاهایش را طراحی و اجرا کنم.»

مرد جوان ادامه داد:«ماجرا را با پسر خاله‌ام درمیان گذاشتم و او هم قبول کرد کمکم کند. به بهانه اینکه قیمت طلا رو به کاهش است، ملیکا را مجاب کردم تا همه طلاهایش را بفروشد. باور کنید من با پول طلاهای او می‌توانستم یک خانه کوچک در پایین شهر برای خودم بخرم. چون خیلی به من اعتماد داشت، باور کرده بود که من وضع مالی خوبی دارم و می‌خواهم با او ازدواج کنم، قبول کرد طلاهایش را بیاورد. از قبل با پسر خاله‌ام هماهنگ کردم ما را تعقیب و در محلی خلوت راه ما را سد کند. با فروش طلاها وضع مالی‌ام خوب می‌شد و می‌توانستم با او ازدواج کنم یا اینکه بهانه‌ای بیاورم و رابطه‌ام را با او تمام کرده و هر کدام به دنبال زندگی‌مان می‌رفتیم.»

با اعتراف مرد جوان، پسر خاله او نیز بازداشت شد و طلاهای سرقتی قبل از اینکه سارقان فرصت کنند طلاها را بفروشند، به مالباخته برگردانده شد.

منبع: روزنامه ایران



