2616بازدید
دخترکشی این بار در سنندج!
هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.
به گزارش تابناک؛ هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.
بنا بر این گزارش؛ والدین این دختر ابتدا با خوراندن قرص خوابآور بیهوش و بعد با قرار دادن بالش روی صورتش، خفه اش کردند و بعد هم بسیار راحت گفتند دخترمان را کشتیم.
منبع: خبرفوری
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.