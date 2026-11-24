هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.

به گزارش تابناک؛ هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.

بنا بر این گزارش؛ والدین این دختر ابتدا با خوراندن قرص خواب‌آور بیهوش و بعد با قرار دادن بالش روی صورتش، خفه اش کردند و بعد هم بسیار راحت گفتند دخترمان را کشتیم.

منبع: خبرفوری



