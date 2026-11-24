نخود فقط ماده اصلی حمص و آبگوشت نیست این حبوبات پرخاصیت مجموعه ای از مواد مغذی را در خود جای داده است که برای عملکرد طبیعی مغز، دستگاه عصبی و سلامت عمومی بدن اهمیت دارند.

به گزارش تابناک؛ نخود از حبوبات پرمصرف در کشورهای خاورمیانه، مدیترانه و جنوب آسیاست. این ماده غذایی منبع پروتئین گیاهی، فیبر، فولات، آهن و مواد معدنی مختلف است. ترکیباتی که برای سوخت وساز طبیعی بدن و عملکرد دستگاه عصبی اهمیت دارند، اما وجود آنها در یک ماده غذایی به معنای اثر درمانی قطعی بر اختلالات روانی نیست.

نخود چه موادی دارد که برای مغز اهمیت دارند؟

نخود حاوی فولات یا ویتامین ب ۹ است ماده ای ضروری برای ساخت دی ان ای، تقسیم سلولی و فرایندهای متابولیک بدن. فولات در متابولیسم هموسیستئین نیز نقش دارد و کمبود آن می‌تواند بر سلامت عمومی تاثیر بگذارد.

آهن موجود در نخود نیز برای انتقال اکسیژن و فعالیت طبیعی سلول‌ها ضروری است. کمبود آهن ممکن است با خستگی، ضعف و مشکلات توجه همراه شود به ویژه زمانی که کمبود شدید باشد یا در دوره‌های حساس رشد اتفاق بیفتد. البته آهن نخود از نوع غیرهِم است و جذب آن به ترکیب وعده غذایی و وضعیت تغذیه ای فرد بستگی دارد.

نخود همچنین پروتئین گیاهی و مواد معدنی مانند منیزیم را تامین می‌کند. این ترکیبات در عملکرد طبیعی بدن و دستگاه عصبی نقش دارند، اما نمی‌توان ادعا کرد که مصرف نخود به تنهایی باعث افزایش هوش یا تقویت قطعی حافظه می‌شود.

آیا نخود به کاهش افسردگی و اضطراب کمک می‌کند؟

یکی از حوزه‌های مهم پژوهش‌های جدید، بررسی ارتباط الگوی غذایی با سلامت روان است. دانشمندان بررسی می‌کنند که کیفیت رژیم غذایی چگونه ممکن است با التهاب، سوخت وساز، وضعیت مواد مغذی و عملکرد مغز ارتباط داشته باشد.

مرورهای علمی درباره الگوهای غذایی نشان داده اند که رژیم‌های متعادل شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، روغن‌های گیاهی غیراشباع و دیگر منابع غذایی مغذی، در برخی مطالعات با پیامدهای شناختی بهتر و خطر کمتر افت شناختی مرتبط بوده اند. با این حال، شواهد درباره اثر یک ماده غذایی به تنهایی محدود است و نمی‌توان نتایج مربوط به یک الگوی غذایی کامل را مستقیما به نخود نسبت داد.

بنابراین، نخود می‌تواند بخشی از رژیم غذایی متنوع و سالم باشد، اما شواهد کافی برای معرفی آن به عنوان درمان افسردگی یا اضطراب وجود ندارد. افرادی که با علائم پایدار روانی مواجه هستند، نباید درمان تخصصی را با تغییر رژیم غذایی جایگزین کنند.

فیبر نخود و ارتباط روده با مغز

یکی از ویژگی‌های مهم نخود، داشتن فیبر غذایی است. فیبر به عملکرد طبیعی روده کمک می‌کند و بعضی انواع آن توسط میکروب‌های مفید روده تخمیر می‌شوند. محصولات حاصل از این فرایند می‌توانند در تنظیم عملکرد متابولیک و برخی مسیرهای ایمنی بدن نقش داشته باشند.

ارتباط میان روده و مغز در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران علوم اعصاب را به خود جلب کرده است. محور روده و مغز مجموعه ای از مسیرهای عصبی، هورمونی و ایمنی است که ارتباط دوطرفه میان دستگاه گوارش و مغز را ممکن می‌کند.

با وجود اهمیت این حوزه، هنوز نمی‌توان گفت خوردن نخود مستقیما میکروبیوم روده را به شکلی تغییر می‌دهد که افسردگی یا اضطراب درمان شود. برای اثبات چنین اثری، به مطالعات بالینی اختصاصی و باکیفیت نیاز است.

آیا نخود از زوال عقل جلوگیری می‌کند؟

تغذیه سالم یکی از عوامل قابل توجه در بررسی سلامت شناختی در دوران سالمندی است. یک مرور نظام مند درباره الگوهای غذایی و سلامت شناختی که در پایگاه کتابخانه ملی پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان می‌دهد شواهد محدودی از ارتباط برخی الگوهای غذایی شامل حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها و روغن‌های گیاهی با خطر کمتر اختلال شناختی وابسته به سن حمایت می‌کنند.

با این حال، بیشتر مطالعات این حوزه الگوی غذایی افراد را بررسی کرده اند و نه اثر مستقل نخود را. به همین دلیل، نمی‌توان نخود را ماده ای دانست که به تنهایی از آلزایمر یا دیگر انواع زوال عقل جلوگیری می‌کند.

متخصصان تغذیه بر چه نکته ای تاکید دارند؟

در ارزیابی علمی خواص غذاها، باید میان ضرورت یک ماده مغذی برای بدن و اثبات اثر درمانی یک خوراکی تفاوت گذاشت. فولات، آهن و فیبر برای سلامت عمومی اهمیت دارند، اما دریافت بیشتر آن‌ها در فردی که کمبود ندارد، لزوما باعث بهبود حافظه یا خلق وخو نمی‌شود.

همچنین، شیوه آماده سازی نخود اهمیت دارد. خیساندن و پخت کامل آن به هضم بهتر کمک می‌کند و افزودن آب لیمو یا سبزیجات حاوی ویتامین ث می‌تواند جذب آهن غیرهِم را افزایش دهد.

حمص لبنانی یک رسپی خارجی با نخود

حمص یکی از غذاهای شناخته شده خاورمیانه است که با نخود پخته، ارده، آب لیمو، سیر و روغن زیتون تهیه می‌شود. این غذا را می‌توان با نان سبوس دار یا سبزیجات تازه سرو کرد.

برای تهیه حمص چهار نفره، به ۲۵۰ گرم نخود پخته، ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری ارده، آب یک لیموترش، یک حبه سیر، ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون، کمی زیره و نمک نیاز دارید.

نخود پخته را همراه ارده، آب لیمو، سیر و زیره در مخلوط کن بریزید. کمی آب سرد اضافه کنید و مواد را تا رسیدن به بافتی نرم و یکدست مخلوط کنید. در پایان روغن زیتون را بیفزایید و حمص را با جعفری خرد شده و مقداری نخود کامل تزئین کنید. این روش با دستورهای شناخته شده حمص در منابع آشپزی و تغذیه ای همخوانی دارد.

نخود منبعی ارزشمند از پروتئین گیاهی، فولات، آهن و فیبر است و می‌تواند به تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن کمک کند. مصرف منظم حبوبات در چارچوب رژیم غذایی متنوع، انتخاب مناسبی برای حمایت از سلامت عمومی است اما شواهد فعلی برای اثبات اثر مستقل نخود بر درمان افسردگی، کاهش اضطراب یا پیشگیری از زوال عقل کافی نیست.