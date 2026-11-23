دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از بازداشت معلمی خبر داد که با ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در شهرستان دورود، موجب شکستگی پای او شده است.



به گزارش تابناک، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از بازداشت یک معلم در شهرستان دورود به اتهام ضرب‌وشتم و وارد کردن آسیب جسمی به یک دانش‌آموز خبر داد.

بر اساس اعلام دادستانی، این دانش‌آموز بر اثر ضرب‌وشتم دچار شکستگی پا شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان این اقدام را مصداق ضرب‌وجرح عمدی دانست و تأکید کرد چنین رفتاری برخلاف تمامی قوانین آموزشی و حقوقی است.

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به گفته وی، متهم بلافاصله پس از شناسایی و احراز ضرب‌وشتم و آسیب وارده، بازداشت و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

پرونده این حادثه برای تعیین تکلیف نهایی و اعمال مجازات‌های قانونی در مرحله تحقیقات قرار دارد.

منبع: میزان

