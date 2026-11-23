به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری الجزیره،شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مرتبط با، ده‌ها فرد و نهاد را هدف قرار می‌دهد.»

بنا بر این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود که ۸ شهروند ایرانی و ۲۱ نهاد مالی و تجاری مرتبط با ایران از جمله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد: «بخش دیگری از تحریم‌های جدید شامل شرکت‌های تجاری مستقر در امارات متحده عربی است. این وزارتخانه همچنین شرکت بوغازایچی در ترکیه و شرکت گراندز تریدینگ در هنگ‌کنگ را تحریم کرده است.»