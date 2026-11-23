معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند شیوع آنفلوآنزا در استان، گفت: تعطیلی مدارس آخرین راهکار است و در صورت افزایش موارد ابتلا، تصمیم‌گیری برای تعطیلی به‌صورت کلاس‌به‌کلاس و مدرسه‌به‌مدرسه و در نهایت منطقه‌ای انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک، فخرالدین اسدی دوم آذر در رابطه با احتمال تعطیلی مدارس به دلیل شیوع آنفلوآنزا در، اظهار کرد: تصمیمات مربوط بهدر جلسه مشترک وزارت بهداشت برای همه استان‌ها ابلاغ شده و بر اساس دستورالعمل موجود،به‌عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: در این دستورالعمل به‌جای تعطیلی کلی مدارس استان، راهکار تعطیلی کلاس‌به‌کلاس پیش‌بینی شده است، به این معنا که ابتدا یک کلاس و در صورت لزوم دو یا چند کلاس تعطیل می‌شوند و در مراحل بعد و در صورت نیاز، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدرسه و سپس منطقه انجام خواهد شد، بنابراین در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی سراسری مدارس استان وجود ندارد.

اسدی با اشاره به پایش روزانه وضعیت ابتلا در مدارس چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: مدیران مدارس موظفند هر روز آمار دانش‌آموزان مبتلا به آنفلوآنزا را در سامانه مربوط به بهداشت مدارس ثبت کنند.

آمار کلی ابتلا ملاک تعطیلی مدارس نیست

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سامانه سیب وزارت بهداشت، آمار افراد پنج تا ۶۰ سال را ثبت و بررسی می‌کند و آمار مربوط به شیوع بالای آنفلوآنزا در استان نیز بر اساس اطلاعات این سامانه مطرح می‌شود، اما آموزش و پرورش بر اساس سامانه اختصاصی خود، وضعیت دانش‌آموزان را به‌صورت مدرسه‌به‌مدرسه و کلاس‌به‌کلاس رصد می‌کند.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه در مدارس برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در چهارمحال و بختیاری، گفت: دانش‌آموزانی که در ابتدای صبح علائم ابتلا به این بیماری را داشته باشند، توسط مدیر مدرسه شناسایی شده و موضوع به والدین آن‌ها اطلاع داده می‌شود تا دانش‌آموز به منزل بازگردد و معمولا پنج روز استراحت کند و در صورت نیاز به استراحت بیشتر نیز با تجویز پزشک اقدام خواهد شد.

اسدی با اشاره به مقایسه وضعیت چهارمحال و بختیاری و سایر استان‌ها همجوار تصریح کرد: آمار سامانه سیب مربوط به گروه سنی پنج تا ۶۰ سال است و ممکن است بخشی از آمار بالای ابتلا در این استان مربوط به افراد بالای ۱۸ سال باشد که جزو جامعه دانش‌آموزی محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: ممکن است در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد، سهم ابتلا در جامعه دانش‌آموزی بیشتر باشد، درحالی که بخشی از آمار ابتلا در استان ما مربوط به گروه‌های سنی بالای ۱۸ سال باشد، بنابراین، آمار کلی ابتلا به‌تنهایی ملاک تعطیلی مدارس نیست و آنچه اهمیت دارد، آمار مبتلایان در سطح کلاس، مدرسه و منطقه است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به پایش و مدیریت انجام‌شده، تاکنون توانسته‌ایم وضعیت مدارس در حوزه شیوع آنفلوآنزا را کنترل کنیم.

منبع: ایسنا