سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به مناطقی در استان‌های تعز و لحج خبر داد و اعلام کرد که در جریان این حملات، چندین وسیله نقلیه حامل مسافر و کالا هدف قرار گرفته و ده‌ها نفر شهید و زخمی شده‌اند.

ده‌ها شهید و مجروح در پی حملات عربستان به تعز و لحج



به گزارش تابناک به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های اف-۱۵ سعودی با انجام هشت حمله هوایی به منطقه معبق در استان لحج، چندین اتوبوس و خودروی حامل مسافر و کالا را هدف قرار دادند که در پی آن، ده‌ها غیرنظامی شهید و مجروح شدند.

وی تاکید کرد یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی پس از برخاستن از پایگاه هوایی خمیس مشیط، به سمت استان‌های تعز و لحج پرواز کرده و منطقه معبق در شهرستان مقاطره را هدف حملات هوایی قرار داد.

سرتیپ یحیی سریع افزود این جنگنده در جریان این عملیات، هشت حمله هوایی علیه تعدادی اتوبوس و وسایل نقلیه حامل کالاهای عمومی انجام داده که در نتیجه آن، ده‌ها نفر از غیرنظامیان شهید و زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با محکوم کردن این حمله، آن را جنایتی علیه غیرنظامیان توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.