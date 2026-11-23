



به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعتی پیش، یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، بر فراز آب‌های خلیج فارس و در شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.