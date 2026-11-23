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ترکیب تیم فوتبال تراکتور در مصاف الوصل
تیم فوتبال تراکتور ایران امشب از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در حالی به مصاف الوصل امارات میرود که شاگردان جواد نکونام ۲ باخت و ۲ تساوی داشتند.
به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران امشب از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در حالی به مصاف الوصل امارات میرود که شاگردان جواد نکونام ۲ باخت و ۲ تساوی داشتند.
جواد نکونام برای این دیدار نفرات زیر را در ترکیب اصلی تراکتور قرار داده است:
پارسا جعفری، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلیفر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، مسعود زائر کاظمین، امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکالی.
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